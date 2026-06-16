Florida‑Gericht bestätigt dauerhafte Sorge für Tochter nach Verwechselung in Kinderwunschklinik

Tiffany Score und Steven Mills erhielten nach einem DNA‑Test die Bestätigung, dass ihre Tochter Shea nicht ihr leibliches Kind ist. Ein Richter in Florida bestätigte, dass das Paar die dauerhafte Sorge für Shea behalten darf, während die Klage gegen die verantwortliche Klinik weiterläuft.

Erst ein Schock, dann Erleichterung: Das Ehepaar Tiffany Score und Steven Mills erlebte nach der Geburt ihrer Tochter Shea eine dramatische Wendung, als ein Gentest offenbarte, dass das Kind nicht ihr leibliches Kind sei.

Die Verwechslung fand in einer Kinderwunschklinik in Orlando, Florida, statt und führte zu monatelanger Angst, dass das Mädchen ihnen entzogen werden könnte. Das Paar, das unmittelbar nach der Geburt einen DNA‑Test veranlasste, erhielt die klare Bestätigung, dass Shea genetisch nicht zu ihnen gehöre. Daraufhin reichten Score und Mills Klage gegen das Fertility Center of Orlando ein und forderten Aufklärung über die gravierenden Versäumnisse bei der künstlichen Befruchtung.

Gleichzeitig begaben sie sich auf die Suche nach den leiblichen Eltern, obwohl deren Identität aus rechtlichen Gründen geheim bleiben muss. Im April dieses Jahres kam es zu gerichtlichen Verhandlungen, in denen ein Richter im US‑Bundesstaat Florida einer einvernehmlichen Sorgerechtsregelung zwischen den beiden betroffenen Familien zustimmte. Die genauen Bedingungen der Vereinbarung bleiben vertraulich, aus den Gerichtsunterlagen geht jedoch hervor, dass Tiffany Score und Steven Mills als dauerhafte Sorgeberechtigte für Shea anerkannt wurden.

Ob die biologischen Eltern ein Besuchs- oder Mitspracherecht erhalten, wurde bislang nicht öffentlich gemacht. Die rechtliche Auseinandersetzung ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Klage gegen das Fertility Center of Orlando läuft weiter, wobei das Paar schwere Fehler bei der künstlichen Befruchtung und den damit verbundenen administrativen Prozessen vorwirft. Die Klinik hatte nach eigenen Angaben ihren Betrieb am 20.

Mai eingestellt, was die Situation weiter verkompliziert. Zudem bleibt unklar, was mit den eigenen Embryonen von Score und Mills geschehen ist. Ein Embryo, der ursprünglich dem Paar zugeordnet wurde, soll inzwischen an eine andere Familie weitergegeben worden sein, was neue Fragen nach dem Verbleib und der Verwaltung von Embryonen in Fruchtbarkeitszentren aufwirft. Trotz der vielen Unsicherheiten betont das Paar eine tiefe moralische Verpflichtung, sowohl Shea zu schützen als auch die leiblichen Eltern zu finden.

In einer öffentlichen Erklärung betonten sie, dass ihre Liebe zu dem Mädchen unverändert bleibe und sie sie für immer unterstützen werde. Die Geschichte wirft ein Schlaglicht auf die sensiblen ethischen und rechtlichen Fragen, die mit assistierter Reproduktion verbunden sind, und verdeutlicht die Notwendigkeit strengere Kontrollen und transparenter Verfahren in Fruchtbarkeitskliniken. Der Fall hat zudem breitere Diskussionen über die Rechte von Eltern, die durch medizinische Fehler in die Irre geführt werden, sowie über den Umgang mit nicht genutzten Embryonen angestoßen





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