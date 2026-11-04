FlowForma integriert Prozessautomatisierung in Claude, ChatGPT und Copilot

FlowForma verbindet seine No-Code-Plattform direkt mit Anthropic Claude, OpenAI ChatGPT und Microsoft Copilot. Unternehmen können Prozesse via KI beschreiben, was die Automatisierung beschleunigt.

Das irische Technologieunternehmen FlowForma hat am 4. November 2026 eine neue Funktion vorgestellt, die die direkte Verbindung zwischen der FlowForma Process Automation Plattform und drei führenden KI-Assistenten herstellt. Die Integration ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, komplexe Geschäftsprozesse nicht mehr nur über manuelle Konfigurationen, sondern durch einfache sprachliche Eingaben in Claude, ChatGPT oder Microsoft Copilot zu erstellen. FlowForma Positioniert sich dabei als Bindeglied, das die Gesprächsführung der KI mit der sicheren Ausführungsgewalt der Automatisierungsplattform verbindet.

Integration in bestehende KI-Ökosysteme

FlowForma Process Automation ist eine No-Code-Plattform, die speziell darauf ausgelegt ist, Workflows nativ in Microsoft 365 und SharePoint Online auszuführen. Durch die neue Verbindung zu den KI-Diensten von Anthropic, OpenAI und Microsoft entfällt die Notwendigkeit, separate Anwendungsoberflächen zu starten, um Arbeit zu beginnen. Stattdessen erfolgt der Einstieg direkt über die Assistenten, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits täglich nutzen. Dies reduziert die Einstiegshürden für die Prozessoptimierung erheblich, da keine speziellen Fachkenntnisse in komplexer Softwarekonfiguration mehr vorausgesetzt werden müssen.

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Funktion als virtueller Business-Analyst

Die Integration nutzt die in FlowForma eingebaute Prozessexpertise, um die Anfragen der KI-Assistenten zu verstehen. Der Assistent fragt nach Details zu Schritten, Formularen, Regeln und Verzweigungen, ähnlich wie ein menschlicher Business Analyst es tun würde. Er schreibt die Prozessspezifikation und baut einen funktionierenden Flow basierend auf den Beschreibungen der Nutzer. Dies bedeutet, dass der visuelle Flow-Designer von FlowForma weiterhin im Zentrum des Produkts steht, aber nun durch natürliche Sprachbefehle angereichert wird, die direkt im Assistenten eingegeben werden können.

Sicherheit und Governance bleiben gewahrt

Obwohl die KI die Konversation und das Design handhabt, bleibt FlowForma Process Automation für die eigentliche Ausführung und Governance verantwortlich. Prozesse, Berechtigungen und Freigabemechanismen laufen weiterhin sicher innerhalb der FlowForma-Plattform ab. Da die Lösung nativ in der Microsoft 365-Tenant-Umgebung der Organisation läuft, verbleiben die Daten und Prozesse im eigenen Microsoft 365-System. FlowForma ist ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert und agiert als Microsoft AI Cloud Partner, was die Einhaltung strenger Sicherheitsstandards bestätigt.

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Vorteile für die operative Effizienz

Die Beschleunigung der Prozessentwicklung ist ein zentrales Argument für die neue Funktion. Traditionell erforderte die Automatisierung neuer Prozesse oder die Neugestaltung bestehender Workflows aufwändige Workshops, detaillierte Anforderungsdokumente und lange Wartezeiten bis zur Fertigstellung. Durch die direkte Sprachsteuerung entfällt ein Großteil dieser Wartezeit. Organisationen können so schneller mehr Prozesse automatisieren und diese laufend an sich ändernde Geschäftsanforderungen anpassen. Dies fördert eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung, bei der auch Nicht-Techniker Prozesse effizienter gestalten können.

Verfügbarkeit und Unternehmenskontext

Die Funktionalität ist ab sofort für Claude, ChatGPT und Microsoft Copilot verfügbar. Bestehende FlowForma-Kundinnen und -Kunden können ihre Account Manager kontaktieren, um mit dem Bau von Prozessen über ihre Assistenten zu beginnen. Neue Nutzer können eine 30-tägige kostenlose Testversion ohne Kreditkartenangaben nutzen, um die Transformation von Gesprächen in laufende Prozesse zu erleben. FlowForma wurde 2012 in Dublin gegründet und wird weltweit von mehr als 300.000 Nutzern vertraut. Das Portfolio umfasst neben der Prozessautomatisierung auch Lösungen für Vertragsmanagement, Vendor-Security-Assessments und die Governance von KI-Agenten.