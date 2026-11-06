Flucht aus NRW-JVA: Universalschlüssel befreite Dijvar Gündüz

Die spektakuläre Flucht von Dijvar Gündüz aus der Justizvollzugsanstalt in NRW gelang dank eines im Internet erhältlichen Universalschlüssels für Fußfesseln. Ermittlungen laufen.

Ein vorbestrafter Straftäter nutzte einen im Internet für wenig Geld erhältlichen Universalschlüssel, um seine elektronische Fußfessel zu öffnen und aus der Freiheit zu entkommen. Die spektakuläre Befreiung des Häftlings ereignete sich am 14. Oktober und hat nun zu tiefgreifenden Anfragen im Rechtsausschuss des NRW-Landtags geführt. Die Sicherheitslücke bei der mechanischen Fesselung wird derzeit von den Behörden intensiv geprüft.

Details zur Flucht und Sicherheitslücke

Der entwichene Strafgefangene Dijvar Gündüz saß wegen Drogenhandels und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft und war bereits zu insgesamt 17 Jahren Haft verurteilt worden. Die Urteile waren zum Zeitpunkt der Tat jedoch noch nicht rechtskräftig. Zwei Bewacher und eine Fußfessel sollten ihn eigentlich begleiten, doch sie erwiesen sich als unzureichender Schutz. Gündüz überwältigte die Bewacher, befreite sich von den Fesseln und flüchtete auf einem E-Roller in eine andere Richtung als seine Helfer.

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Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) informierte der NRW-Justizminister Benjamin Limbach den Rechtsausschuss vertraulich über die Ursachen der Flucht. Ein zentrales Problem war, dass die verwendete Fußfessel kein individuelles Schloss besaß. Stattdessen konnte ein sogenannter Universalschlüssel geöffnet werden, der auch für baugleiche Modelle funktioniert. Solche Schlüssel sind laut Ministeriumsinformationen für weniger als zehn Euro im Internet erhältlich.

Politische Reaktionen und Ermittlungen

Der Fall beschäftigt den Rechtsausschuss des NRW-Landtages seit der Tat am 14. Oktober, als der Tatort von der Polizei mit einem Großaufgebot abgesperrt wurde. Justizminister Benjamin Limbach hat das Gremium über die vertraulichen Erkenntnisse aus den Ermittlungen unterrichtet. Die genauen Umstände der Sicherheitslücke blieben zunächst verschwiegen, da Ministeriums-Sprecherin gegenüber BILD erklärte, sie könne keine Details aus vertraulichen Informationen des Rechtsausschusses preisgeben.

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Die Sprecherin des NRW-Justizministeriums betonte, dass sie die vorgebrachten Umstände weder bestätigen noch dementieren kann. Trotz der Auslassungspolitik bestätigt das Ministerium, dass es die Abläufe und Sicherheitsvorkehrungen bei Gefangenenausführungen überprüfen lässt. Dabei werde explizit auch die Frage der Fesselung einbezogen. Diese Überprüfung ist eine direkte Konsequenz der brisanten Flucht, die zeigt, wie einfach mechanische Sicherungen umgangen werden können.

Korruptionsverdacht und nächste Schritte

Neben der technischen Schwachstelle stehen nun auch menschliche Versäumnisse und möglicher Verrat im Fokus der Staatsanwaltschaft. Die Behörden ermitteln gegen einen Bediensteten einer Justizvollzugsanstalt, der im Trakt von Dijvar Gündüz arbeitete. Dieser Beamte steht unter Korruptionsverdacht, was den Vorwurf nahelegt, dass er möglicherweise bei der Befreiungsaktion geholfen haben könnte. Ob der Verdiente tatsächlich in die Flucht involviert war, bleibt jedoch weiterhin unbewiesen.

Die Umstände der Tat deuten auf eine perfekte Vorbereitung der Helfer hin. Gündüz sollte sich selbst erst am Vorabend von dem Arzttermin erfahren, der als Deckmantel für die Flucht diente. Dies steht im krassen Gegensatz zur scheinbaren Unachtsamkeit der Bewacher. Sowohl der entwichene Strafgefangene als auch seine Helfer sind derzeit noch auf der Flucht, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag bekannt gab.