Flucht des Frauenmörders Benjamin Fricke: Verurteilter Killer in Italien in Klinik

Der verurteilte Frauenmörder Benjamin Fricke (42) ist in Italien in einen Verkehrsunfall geraten und hat sich den Oberschenkel gebrochen. Er liegt nun in einer italienischen Klinik unter Polizeibewachung.

Der verurteilte Frauenmörder Benjamin Fricke (42) entkam seiner Bewachung und floh mit seinem Motorrad über Bayern bis nach Italien . In Verona geriet er in einen Verkehrsunfall und brach sich den Oberschenkel.

Fricke liegt nun in einer italienischen Klinik unter Polizeibewachung. Die Behörden arbeiten an seiner Rückführung nach Deutschland, um ihn auszuliefern. Die spektakuläre Flucht des Mörders beschäftigt die Politik, die eine Sondersitzung des Unterausschusses Justizvollzug beantragt hat. Fricke war am Dienstagnachmittag bei einem begleiteten Ausgang in Peine-Vöhrum geflohen, um seine Mutter in Peine zu besuchen.

In der Garage stand sein Motorrad bereit, auf das er wartete, um zu fliehen. Fricke war wegen Mordes und versuchter schwerer Vergewaltigung zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht hatte auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Fricke hatte die damals 23-jährige Melanie R. aus Peine über eine Internetplattform kennengelernt und unter einer falschen Identität Vertrauen aufgebaut, bevor er sie in seine Wohnung lockte





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