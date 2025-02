Flüchtender Fahrer nach Unfall auf der A93 bei Regensburg

Nach einem Unfall auf der A93 bei Regensburg musste die Einhausung Regensburg-Prüfening für 75 Minuten voll gesperrt werden. Der Unfallverursacher, ein 23-jähriger Mini-Fahrer, flüchtete nach dem Zusammenstoß mit einem LKW zu Fuß. Später stellte er sich der Polizei und gab zu, am Steuer gesessen zu haben. Der Grund für die Flucht war vermutlich, dass er aktuell keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Am Sonntagmorgen musste die Einhausung Regensburg -Prüfening auf der A93 bei Regensburg nach einem Unfall voll gesperrt werden. Gegen 6 Uhr ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Hof. Ein 23-jähriger Fahrer eines Mini, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, wollte einem vorausfahrenden Sattelzug ausweichen. Dabei geriet er auf die Einfädelspur, streifte das Heck des Lkw und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Mini prallte mehrfach gegen die Betonwand des Tunnels und kollidierte erneut mit dem Lkw. Der Fahrer flüchtete nach dem Unfall zu Fuß. Die Autobahn musste für 75 Minuten voll gesperrt werden. Zur Absicherung, Reinigung der Unfallstelle und Ausleitung waren die Berufsfeuerwehr Regensburg und die freiwillige Feuerwehr Lappersdorf im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Im Laufe des Tages erschien der Fahrer bei der Verkehrspolizei Regensburg und gab zu, am Steuer des Minis gesessen zu haben. Der Grund für seine Flucht war vermutlich, dass er aktuell keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ihm erwarten nun Strafanzeigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahrens trotz Fahrverbots





