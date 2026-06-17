Flüchtiger Mörder entkommt während begleiteten Freigangs auf eigenem Motorrad

Benjamin Fricke, ein wegen Mordes verurteilter Häftling, nutzte einen begleiteten Freigang zur Flucht und wurde seitdem nicht gefasst. Das LKA Niedersachsen fahndet öffentlich nach dem 42-Jährigen, der zuletzt in Peine oder Kassel gesehen worden sein könnte. Die Behörden warnen vor einer möglichen Gefahr und bitten um Hinweise über den Notruf.

Ein Häftling nutzte einen begleiteten Freigang zur Flucht . Benjamin Fricke (42) entkam Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in Peine -Vöhrum seinem JVA-Begleiter - auf seinem eigenen Motorrad .

Jetzt fahndet das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen öffentlich nach dem wegen Mordes zu lebenslanger Haft Verurteilten. Der Flüchtige startete seine auf ihn zugelassene KTM Duke 200 in schwarz und orange (Kennzeichen: BS-XY 46) und brauste davon. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Fricke ist 192 Zentimeter groß, wiegt rund 130 Kilogramm und hat eine kräftige Statur.

Er trägt einen Kurzhaarschnitt und einen sogenannten Ducktailbart. Bei seiner Flucht war er mit einer schwarzen Motorradjacke, einem schwarzen T-Shirt mit silber-grünem 'Metallica'-Schriftzug, einer schwarzen Cargohose und schwarzen Schuhen bekleidet. Die Fahndungsfotos stammen vom Fluchttag und sind aktuell. Möglicherweise hält sich der 42-Jährige bevorzugt in den Städten Peine oder Kassel auf.

Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Die Behörden warnen eindringlich: Von Fricke kann eine Gefahr für Dritte ausgehen. Zeugen sollen sich dem Gesuchten auf keinen Fall nähern oder ihn ansprechen. Wer Hinweise hat, soll sofort den Notruf 110 wählen.

Das LKA Niedersachsen betont ausdrücklich, dass für die Städte Peine und Kassel derzeit keine konkrete Gefahrenlage besteht





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