Flüchtiger Straftäter aus Psychiatrie in Stemwede - Polizei sucht mit Hochdruck

Ein 43-jähriger Gewaltstraftäter ist am Samstagabend nicht von seinem Freigang aus der psychiatrischen Klinik Schloss Haldem zurückgekehrt. Die Polizei sucht den humpelnden, tätowierten Mann im Raum Hagen und Ennepe-Ruhr-Kreis. Hinweise an die 110.

Der 43-jährige Straftäter, der am Samstagabend nicht von seinem Freigang aus der psychiatrischen Klinik Schloss Haldem in Stemwede (Kreis Minden-Lübbecke) zurückgekehrt ist, wird weiterhin von der Polizei gesucht.

Der Mann, der eine kräftige Statur hat, blondes Haar und eine Narbe am Oberschenkel trägt, humpelt nach Angaben der Ermittler und hat Tattoos am rechten Oberarm und am Rücken. Sein vermuteter Aufenthaltsort wird im Raum Hagen oder im Ennepe-Ruhr-Kreis vermutet. Die genauen Umstände seiner Flucht sind noch unklar, fest steht jedoch, dass der Häftling am Abend nicht zur vereinbarten Zeit in die Klinik zurückkehrte.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer den Mann sieht, sollte ihn nicht ansprechen, sondern sofort den Notruf 110 wählen. Die WL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem ist eine geschlossene Einrichtung, in der Menschen behandelt werden, die aufgrund einer psychischen Erkrankung eine Straftat begangen haben und für diese nicht voll schuldfähig waren. Der 43-Jährige verbüßte dort eine Maßregel der Sicherungsverwahrung oder eine Unterbringung nach § 63 StGB. Warum genau der Mann verurteilt wurde, teilte die Polizei nicht mit.

Auch ob er als gefährlich eingestuft wird, ist nicht bekannt. Nach Informationen von dpa handelt es sich bei dem Entflohenen um einen Gewaltstraftäter, der unter anderem wegen Körperverletzung und Raub verurteilt wurde. Die Behörden schließen nicht aus, dass der Mann bewaffnet sein könnte. Die Suche nach dem 43-Jährigen läuft auf Hochtouren.

Die Polizei durchkämmt Wälder und Bahnhöfe in den genannten Regionen. Zivilfahnder sind im Einsatz, und die Öffentlichkeit wird über soziale Medien und lokale Nachrichten informiert. Die Klinik selbst steht nun in der Kritik, da bereits in der Vergangenheit ähnliche Vorfälle vorgekommen sind. Eine Sprecherin der Klinik erklärte, man prüfe die Sicherheitsvorkehrungen.

Der Vorfall wirft erneut Fragen zur Sicherheit in Maßregelvollzugseinrichtungen auf. Im Jahr 2022 gab es bundesweit 14 Entweichungen aus solchen Kliniken. Die Polizei rät weiterhin: Nicht ansprechen, sondern sofort die 110 wählen. Der Entflohene ist 1,80 Meter groß und wiegt etwa 90 Kilogramm. Er trug zuletzt möglicherweise eine dunkle Jacke und eine Jeans





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Straftäter Flüchtig Psychiatrie Stemwede Öffentlichkeitsfahndung Maßregelvollzug Polizei Hagen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Nahezu ungesichert“ - Polizei stoppt Anhänger mit BaggerIrschenberg (lby) - Mit eingerissenen Spanngurten war ein kleiner Bagger nur notdürftig auf einem Anhänger gesichert: Zivilbeamte haben auf der A8 nahe

Read more »

Opfer nackt auf Parkplatz zurückgelassen: Nach diesen Räubern sucht die Polizei GelsenkirchenRäuber sollen einem Mann am Freitag die Kleidung abgenommen und ihn auf einem Parkplatz in Gelsenkirchen zurückgelassen haben.

Read more »

Straftäter aus Klinik entwichen - Polizei fahndetHagen (lnw) - Aus einer Maßregelvollzugsklinik in Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke ist Straftäter nach einem genehmigten Freigang nicht zurückgekehrt -

Read more »

Straftäter aus Klinik entwichen - Polizei fahndetEin Straftäter im Kreis Minden-Lübbecke kehrt nach einem genehmigten Freigang nicht wieder in seine Klinik zurück. Die Polizei fahndet nun nach einem humpelnden Mann mit Tätowierungen.

Read more »