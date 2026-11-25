Hendrik Holt wirbt aus Dubai wieder für große Projekte – und kündigt sogar eine eigene Bank an.

Hendrik Holt kündigt aus Dubai neue Geschäftspläne an. Neben Energieprojekten will der Windkraftbetrüger nach eigenen Angaben auch eine Bank an den Start bringen.

„Es geht wieder los“: Welche Geschäftspläne der Windkraftbetrüger Hendrik Holt jetzt verfolgt. Aus deutscher Haft geflohen, in Dubai auf Kaution frei: Hendrik Holt spricht schon wieder über große Geschäfte. Auf X wirbt er erneut für Energieprojekte – aber er hat noch eine Reihe weiterer Pläne, wie er der SHZ–Redaktion verriet.

Also read Kantersieg beim Rivalen: Haunstetter Handballerinnen feiern mit 33:24 einen Coup

„Ich bin jetzt auf freiem Fuß und kann machen, was ich will“, erklärte der Windkraftbetrüger Hendrik Holt erst vor einigen Tagen gegenüber der SHZ–Redaktion. Gesagt, getan: Holt ist zurück – in den sozialen Netzwerken und im Geschäft. Während sein Instagram-Account nur sporadisch bespielt wird und unter anderem als Ablenkungsmanöver während seiner Flucht diente, setzt Holt nun offenbar auf die Plattform X. Dort hat er sogleich begonnen, seinen nächsten großen Businessplan auszubreiten.

„Der X-Auftritt zeigt: Wir sind jetzt wieder aktiv. Nicht nur privat, auch geschäftlich: Es geht wieder los“, so Holt gegenüber der SHZ–Redaktion. Auf seinem Profil finden sich mehrere Beiträge, der erste ist bereits vom 8. September.

Advertisement

„Welch herrlicher Ausblick! “, schreibt Holt zu einem Bild, auf dem er von einer Balustrade auf den Platz vor dem Brandenburger Tor blickt. „Mit Berlin geht es auch bald wieder aufwärts! “, verspricht er weiter.

Gasspeicher bei 69 %, Strom heute Abend 357 €/MWh. Deutschland diskutiert lieber über neue Gaskraftwerke als über das, was schneller und billiger hilft: Speicher. Was es braucht: Netzanschlüsse in Monaten statt Jahren, keine Doppelbelastung bei Netzentgelten und klare Regeln für Speicher an Engpässen. Das ist keine Ideologie, sondern Standortpolitik.

Womöglich durch seinen nächsten Coup? Alle weiteren Posts auf Holts Profil drehen sich um das Thema Stromspeicher.

„Deutschland diskutiert lieber über neue Gaskraftwerke als über das, was schneller und billiger hilft: Speicher“, schreibt der Windkraftbetrüger unter anderem. Und passend dazu: „Die Energiewende scheitert nicht am Wind, sondern an fehlenden Speichern.

“ Den Account betreibe er nach eigener Aussage selbst, unterstützt von zwei Mitarbeitern in Dubai. Neben neuen Energieprojekten kündigt Holt auch Aktivitäten im Finanzsektor an.

„Wir werden demnächst eine eigene Bank an den Start bringen, die sich vor allem an den asiatischen Markt richtet. Eine Lizenz haben wir schon“, so Holt.

Advertisement

Zudem arbeitet der Flüchtige offenbar auch an der Gründung eines eigenen Netzwerks. Es soll „Holt Inner Circle“ heißen. Die zugehörige Webseite ist allerdings derzeit nicht erreichbar. Man wolle „Unternehmer, Führungspersönlichkeiten und die nächste Generation in einem privaten, langfristig ausgerichteten Netzwerk“ vereinen, heißt es auf der nicht mehr aufrufbaren Homepage.

Holt selbst präge die inhaltliche Ausrichtung, eine Aufnahme erfolge ausschließlich nach persönlicher Prüfung.

„Entscheidend sind Persönlichkeit, Haltung, unternehmerisches Denken und das Potenzial, den Kreis langfristig zu bereichern. “Holt floh Ende August während eines Freigangs aus einer Berliner Justizvollzugsanstalt. Wie er in einem Interview mit unserer Redaktion verriet, führte ihn seine Flucht wohl erst mit dem Auto nach Polen. Von Posen flog er eigenen Angaben nach über Warschau und Istanbul bis nach Dubai, wo er später festgenommen wurde.

Gegenüber der SHZ–Redaktion erklärte Holt, nach knapp 50 Tagen in Haft gegen Kaution freigekommen zu sein. Seitdem lebt er in der Millionenmetropole. Der deutschen Justiz wirft er vor, ihn ungerecht behandelt zu haben: „Solange man mir in Deutschland keine Chance auf einen echten Neuanfang gewährt, sondern immer nur weiter mit Dreck nach mir wirft, bleibe ich erst einmal hier“, erklärte er vor einigen Tagen. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert,