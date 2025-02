Flüchtling aus psychiatrischer Einrichtung: Polizei fahndet öffentlich

Ein Mann aus Brüggen ist während eines begleiteten Freigangs aus einer psychiatrischen Einrichtung geflohen. Die Polizei fahndet öffentlich nach ihm und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein Mann aus Brüggen ist am Dienstag während eines begleiteten Freigangs aus einer psychiatrischen Einrichtung geflohen. Die Behörden fahnden seitdem öffentlich nach ihm und haben auch ein Foto veröffentlicht. Der Gesuchte wird in Mönchengladbach oder Brüggen vermutet. \Zum Aussehen gibt es folgende Ergänzungen: Der Mann ist 1,81 Meter groß und schlank. Er hat eine hohe Stirn, Geheimratsecken, dunkelbraune Haare und könnte einen Vollbart tragen.

Bekleidet war er zuletzt mit einer schwarzen Jacke und einer grauen Hose. Er trägt einen silbernen Ring an der rechten Hand. Auffällige Besonderheit: Einer seiner vorderen Schneidezähne fehlt. \Die Polizei warnt: Weil sich der Vermisste vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, sprechen Sie ihn auf keinen Fall an, sondern verständigen Sie die Polizei in Viersen (Tel. 02162-3770) oder jede andere Polizeidienststelle. Der Gesuchte könnte suizidale Absichten haben. Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de)





