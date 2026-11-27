Flüchtlingshilfswerk fordert 7,1 Milliarden Dollar von Geberländern für 2027
Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat an die Weltgemeinschaft appelliert, der Behörde im kommenden Jahr 7,1 Milliarden Dollar (umgerechnet 6,5 Milliarden Euro) an Finanzmitteln zur Erfüllung ihrer dringendsten Aufgaben zur Verfügung zu stellen.
Das UN- Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat an die Weltgemeinschaft appelliert, der Behörde im kommenden Jahr 7,1 Milliarden Dollar an Finanzmitteln zur Erfüllung ihrer dringendsten Aufgaben zur Verfügung zu stellen.
Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat an die Weltgemeinschaft appelliert, der Behörde im kommenden Jahr 7,1 Milliarden Dollar an Finanzmitteln zur Erfüllung ihrer dringendsten Aufgaben zur Verfügung zu stellen.
"Der Aufruf erfolgt vor dem Hintergrund enormer humanitärer Bedürfnisse und eines außergewöhnlich schwierigen Umfelds bei der Finanzierung", erklärte das UNHCR am Freitag. Am Dienstag soll in Genf die jährliche Geberkonferenz stattfinden.
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