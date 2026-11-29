Erneut wird ein umstrittener Konzern als Betreiber einer Flüchtlingsunterkunft ausgewählt – weil er der billigste ist. Sozialunternehmen fordern eine andere Politik.

Erneut wird ein umstrittener Konzern als Betreiber einer Flüchtlingsunterkunft ausgewählt – weil er der billigste ist. Sozialunternehmen fordern eine andere Politik. Geld mit Rüstung verdienen und gleichzeitig mit der Unterbringung von Menschen, die vor Kriegen fliehen?

Was absurd klingt, ist in Berlin längst Realität. Und das Geschäft wird weiter ausgebaut: Wie die taz exklusiv erfahren hat, übernimmt die European Homecare GmbH , eine Tochtergesellschaft des britischen Konzerns Serco, ab dem 1. Januar 2027 den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung am Blumberger Damm in Marzahn. Bislang betreibt die Hero Services gGmbH die Unterkunft.

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Es ist nicht die erste Berliner Geflüchtetenunterkunft, mit der Serco Geld verdient. Seit März 2023 betreibt EHC die Erstaufnahmeeinrichtung am Kurt-Schumacher-Damm in Reinickendorf. Im Mai 2025 erhielt das Unternehmen erneut den Zuschlag. Serco gehört zu den 100 größten Rüstungsunternehmen und militärischen Dienstleistern der Welt.