Flüchtlingsunterkunft in Prenzlauer Berg: Standortplanungsstreitigkeiten führen zur Absage

Die geplante Flüchtlingsunterkunft im Entwicklungsgebiet „Alter Schlachthof“ in Prenzlauer Berg ist gescheitert. Der private Eigentümer des Grundstücks in der Eldenaer Straße 33 hat die Nutzung für die Unterkunft nicht mehr zugesichert. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) bestätigt die Absage, nennt aber keine weiteren Details. Das Bezirksamt Prenzlauer Berg kritisiert die unzureichende soziale Infrastruktur und fordert eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen innerhalb Berlins.

Lange wurde über die geplante Flüchtlingsunterkunft im Entwicklungsgebiet „Alter Schlachthof“ im äußersten Osten von Prenzlauer Berg diskutiert. Zuletzt hieß es vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), dass der Bau frühestens im zweiten Quartal 2025 beginnen soll und das künftige Containerdorf in Pankow Platz für 400 Menschen bereitstellen soll. Nun ist klar: Die Unterkunft in der Eldenaer Straße 33 kommt doch nicht. Das bestätigte das LAF der Morgenpost.

Als Grund nennt die Behörde, dass das privat angebotene Grundstück, auf dem aktuell ein Hotel errichtet wird, seitens des Eigentümers nicht mehr länger zur Verfügung für die vormaligen Pläne steht. Weitere Einzelheiten zu dieser Neubewertung werden nicht genannt. Auch dem Bezirksamt liegen keine Informationen dazu vor. „In Berlin wird regelmäßig nach Alternativen und nach geeigneten Standorten für Flüchtlingsunterkünfte gesucht“, so der Bezirk, eine konkrete Ausweichfläche ist ihm allerdings nicht bekannt. \Flüchtlingsunterkunft in Prenzlauer Berg: Fehlende soziale Infrastruktur kritisiert \Dem Bezirksamt dürfte die Absage des Grundstückeigentümers entgegenkommen. Noch im November sagte ein Sprecher von Bezirksbürgermeisterin Cordelia Koch (Grüne) der Morgenpost, dass die Gegend „keine zusätzliche Unterkunft schultern“ könne, da in der Storkower Straße und den umliegenden Gebieten bei schwacher sozialer Infrastruktur bereits „überproportional viele Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund“ untergebracht seien. Es fehlten Schulplätze und Lehrer, die bezirkliche Verwaltung sei überlastet. Der Bezirk forderte in diesem Zusammenhang die Einführung einer Gemeinschaftspauschale, um Schulen, Willkommensklassen und psychologische Unterstützungsangebote auszubauen. \Auch Politiker von CDU, SPD und Linke aus dem Bezirk, die sonst nicht unbedingt dafür bekannt sind, eine gemeinsame Sprache zu sprechen, waren sich einig darin, dass die soziale Infrastruktur für den Bau der Unterkunft nicht ausreicht. Außerdem forderten sie eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen innerhalb Berlins. Denn kein Bezirk in Berlin bieten so vielen Menschen, die vor Krieg und Elend flüchten. Als Grund für die verhältnismäßig hohe Zahl an Asyl-Einrichtungen gilt die Vielfalt an Brachflächen und Gewerbeimmobilien. An 18 Standorten befinden sich über 5500 Wohnplätze für Geflüchtete. Nötig wird die Erweiterung nicht zuletzt, um das Ankunftszeitrum am Flughafen Tegel mit seinen prekären Lebensverhältnissen zu entlasten. \Weiterhin geplant im Bezirk sind Flüchtlingsunterkünfte im Pflasterweg in Blankenburg, in der Elisabeth-Aue in Blankenfelde sowie in der Berliner Straße sowie an der Kavalierstraße im Ortsteil Pankow





Flüchtlinge Berlin Unterkunft Prenzlauer Berg Soziale Infrastruktur Flüchtlingspolitik

