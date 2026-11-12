Flugbereitschaft bleibt bis 2036 in Köln: Gründe für Verspätung des Umzugs

Der Umzug der Flugbereitschaft nach Berlin verzögert sich bis 2036. Gründe sind Bauprobleme am BER und gestiegene Kosten. Grüne fordern schnellere Umsetzung.

Der geplante Umzug der Bundeswehr- Flugbereitschaft vom Standort Köln Bonn nach Berlin verzögert sich erheblich und wird voraussichtlich erst zwischen den Jahren 2036 und 2038 abgeschlossen sein. Diese Prognose geht aus Mitteilungen des Bundesamts für Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistungen der Bundeswehr (BIMA) hervor. Der bisherige Zeitplan, der den Transport der VIP-Jets und des Personals in die Hauptstadt vorsah, konnte aufgrund einer Vielzahl von Bauverzögerungen und geänderter Planungen nicht eingehalten werden.

Architektonische und planerische Hürden am Standort

Die Hauptursache für diese massive Verspätung liegt in den umfangreichen Baumaßnahmen am Regierungsflughafen Berlin Brandenburg. Das BIMA teilte mit, dass die Fertigstellung der sogenannten Zielstruktur für die Jahre 2036 bis 2038 prognostiziert wird. Dieser Zeitrahmen ergibt sich aus der Notwendigkeit, das Planfeststellungsverfahren grundlegend zu ändern. Ursprünglich waren zehn Regierungsmaschinen eingeplant worden, die Zahl der Maschinen ist jedoch auf achtzehn angestiegen. Diese Verdopplung der Flotte hat den benötigten Flächenbedarf erheblich ausgeweitet.

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Anstatt der ursprünglich veranschlagten rund 304.000 Quadratmetern Fläche müssen die Verantwortlichen nun mit 580.000 Quadratmetern rechnen. Um die neuen Anforderungen zu erfüllen, ist ein umfassendes Neubaudesign geplant. Voresehen ist der Bau einer kleinen Kaserne am Rand des Flughafens, die neben einem Kommandostand für die VIP-Flotte auch Unterkünfte, eine Kantine und sportliche Einrichtungen für das Personal umfassen wird. Die Komplexität des Vorhabens wird durch die Tatsache unterstrichen, dass insgesamt 18 Gebäude mit unterschiedlichsten Nutzungen errichtet werden müssen. Zudem sind komplexe Ingenieurbauwerke für den künftigen Flugbetriebsbereich erforderlich.

Politische Kritik und ökologische Belastung durch Leerflüge

Die anhaltende Stationierung der Maschinen in Köln-Wahn führt zu wiederkehrenden und teuren Bereitstellungsflügen. Nach einer Auskunft der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag aus einer Kleinen Anfrage vom Februar fanden im Jahr 2025 insgesamt 798 solcher Flüge statt. Im Vorjahr 2024 lag die Anzahl bei 791 Flügen. Bei diesen sogenannten Bereitstellungsfliegen werden die Maschinen von Köln nach Berlin geflogen, um dort Passagiere aufzunehmen. Nach der Reise kehren sie leer nach Köln zurück, was als enorme Belastung für die Umwelt und den Bundeshaushalt kritisiert wird.

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Bundestagsabgeordneter Sebastian Schäfer, der haushaltspolitische Experte der Grünen-Fraktion, hat die Situation öffentlich kritisiert. Er forderte in einem Interview mit einem Magazin, der Verteidigungsminister müsse die Pläne für die Unterbringung der Flugbereitschaft am Regierungsterminal in Berlin dringend und schneller realisieren. Schäfer betonte, dass die Unzahl an Leerflügen zwischen Berlin und Köln-Wahn sofort aufhören müsse, um unnötige Belastungen für die Umwelt und die öffentlichen Kassen zu vermeiden. Diese Forderungen stoßen auf große Unterstützung in der Opposition und bei Umweltschutzorganisationen, die den Klimafußabdruck des Staatsfliegens unter die Lupe nehmen.

Finanzielle Dimension und operative Folgen

Die finanziellen Implikationen des Umzugs sind beträchtlich. Der Verband der Bundeswehr-Flugbereitschaft gab an, dass gegenwärtig rund 2,5 Milliarden Euro für den kompletten Umzug und den Bau der neuen Infrastruktur einkalkuliert sind. Ursprünglich lagen die geschätzten Kosten bei 1,7 Milliarden Euro. Der Anstieg der Kosten wird damit begründet, dass größere Flugzeuge angeschafft wurden und die Flotte erweitert werden musste. Zudem werden Baupreissteigerungen als weiterer Treiber für die höheren Summen genannt. Intern gibt es jedoch bereits erste Zweifel, ob die geplanten 2,5 Milliarden Euro ausreichen werden, um das Projekt vollständig zu finanzieren.

Neben den direkten Baukosten entstehen laufende operative Ausgaben, die durch den Verbleib in Köln verursacht werden. Nicht nur die Soldatinnen und Soldaten der 1170 Personen zählenden Truppe müssen ihren Wohnsitz verlagern, auch das Wartungsunternehmen Lufthansa Technik ist betroffen. Die Lufthansa Technik unterhält und repariert die Maschinen der Flugbereitschaft. Ein früherer Umzug würde diese Kostenstruktur verändern und die laufenden Betriebskosten senken. Experten weisen jedoch darauf hin, dass eine schnellere Realisierung aufgrund der außerordentlichen Komplexität des Projekts unrealistisch erscheint.

Technische und sicherheitstechnische Anforderungen

Die Bauarbeiten am Regierungsflughafen BER sind extrem anspruchsvoll, da sie unter laufendem Betrieb stattfinden müssen. Der Verkehrsflughafen und das bereits bestehende Regierungsterminal dürfen in ihrer Funktionsweise nicht beeinträchtigt werden. Dies erfordert höchste Sicherheitsstandards und eine präzise Koordination der Bauphasen. Für die neue Infrastruktur am BER sind nicht nur Stabs-, Wach- und Betriebsgebäude vorgesehen, sondern auch Hangars, neue Rollwege und eine Unterflurbetankungsanlage. Diese Infrastruktur soll den zukünftigen Betrieb der 18 Maschinen effizienter machen.

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Zusätzlich zu den bautechnischen und finanziellen Aspekten gibt es operative Bedenken aus der Truppe. Einiges deutet darauf hin, dass die regelmäßigen Flüge zwischen Köln und Berlin auch zur Schulung und zum Training von Piloten und Flugpersonal genutzt werden. Falls die Flugbereitschaft nach Berlin umzieht, würde diese interne Trainingsroutine wegfallen. Stattdessen müssten gesonderte und wahrscheinlich aufwendigere Trainingsflüge organisiert werden, um die Fliegerausbildung aufrechtzuerhalten. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass der Umzug nicht einfach beschleunigt werden kann, sondern einen langen, sorgfältigen Prozess erfordert, der bis mindestens zum Jahr 2036 andauern wird.