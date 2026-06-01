Flugdauer nach Teneriffa: So lange dauert der Flug von Deutschland

Wie lange dauert der Flug von Deutschland nach Teneriffa? Die Flugdauer hängt von Abflughafen und Flugart ab. Direktflüge dauern unter fünf Stunden, während Verbindungen mit Zwischenstopp deutlich länger sein können. Ein Überblick über die kürzesten Flugzeiten ab deutschen Flughäfen sowie Tipps zur Reisezeit.

Die Kanarischen Inseln sind ein beliebtes Reiseziel für deutsche Touristen. Besonders Teneriffa lockt mit seinem ganzjährig milden Klima und abwechslungsreichen Landschaften. Die Anreise erfolgt fast ausschließlich per Flugzeug, da zwischen Deutschland und der Insel rund 3.500 Kilometer Luftlinie liegen.

Die Flugdauer hängt maßgeblich von zwei Faktoren ab: der Wahl des Abflughafens und der Flugart. Direktflüge sind deutlich schneller als Verbindungen mit Zwischenstopp. Die Entfernung zwischen dem spanischen Festland und Teneriffa beträgt etwa 1.350 Kilometer, wobei die Inseln westlich vor der afrikanischen Küste liegen. Zum Vergleich: Von Teneriffa bis zur marokkanischen Küste sind es nur rund 700 Kilometer.

Auf Teneriffa gibt es zwei Flughäfen: den nördlichen Flughafen Teneriffa Nord - Los Rodeos (TFN), der hauptsächlich nationale und interkanarische Flüge bedient, und den südlichen Flughafen Teneriffa Süd - Reina Sofía (TFS), der als internationales Drehkreuz fungiert. Letzterer wird von etwa 150 Fluggesellschaften angeflogen und zählt mit rund neun Millionen Passagieren pro Jahr zu den meistfrequentierten Flughäfen Spaniens. Die Wahl des Zielflughafens beeinflusst die Reisezeit nur geringfügig, da beide auf der Insel liegen und die Transferzeit zum jeweiligen Urlaubsort variiert.

Der größte Zeitunterschied ergibt sich aus der Art des Fluges. Reisende, die einen Flug mit Zwischenstopp buchen, müssen oft doppelt so lange einplanen wie bei einem Direktflug. Auf Flugvergleichsportalen zeigt sich, dass Verbindungen mit Umstieg mindestens acht Stunden dauern können, während Direktflüge meist unter fünf Stunden liegen. Von verschiedenen deutschen Flughäfen werden Direktflüge nach Teneriffa angeboten.

Beispiele: Vom Flughafen Berlin werden aktuell vier Direktflüge pro Woche angeboten, der schnellste Nonstop-Flug dauert fünf Stunden und zwanzig Minuten. Vom Flughafen Köln/Bonn gibt es ebenfalls vier Direktflüge pro Woche mit einer kürzesten Flugzeit von vier Stunden und fünfundvierzig Minuten. Frankfurt am Main bietet tägliche Direktflüge an, die schnellste Verbindung dauert vier Stunden und fünfzig Minuten. Vom Flughafen München werden sechs Direktflüge pro Woche angeboten, der schnellste Nonstop-Flug benötigt vier Stunden und fünfundfünfzig Minuten.

Nürnberg hat drei Direktflüge pro Woche mit einer minimalen Flugzeit von vier Stunden und fünfzig Minuten. Stuttgart bietet einen wöchentlichen Direktflug mit einer Dauer von vier Stunden und vierzig Minuten. Die Angaben basieren auf der Flugsuchfunktion von Google und können je nach Saison und Buchungszeitpunkt variieren. Die beste Reisezeit für Teneriffa ist von Juni bis Oktober, wenn das Klima besonders warm ist.

Günstige Flüge findet man jedoch häufig zwischen Januar und März sowie im November. Aufgrund des ganzjährig milden Klimas ist die Insel auch außerhalb der Hauptsaison einen Besuch wert. Fluggesellschaften empfehlen zudem, frühzeitig zu buchen, um die besten Preise zu erhalten. Reisende sollten auch die Nebenkosten wie Gepäckgebühren und Transfers beachten.

Mit einer guten Planung lässt sich der Urlaub auf Teneriffa entspannt genießen, unabhängig davon, ob man den Norden mit seiner grünen Natur oder den Süden mit den Stränden bevorzugt. Die Flugzeiten sind überschaubar, und die Vielfalt an Direktverbindungen macht die Reise bequem





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