Flugdauer von Deutschland auf die Kanarischen Inseln: Direktflüge und Zwischenstopps im Vergleich

Die Flugdauer von Deutschland auf die Kanarischen Inseln hängt maßgeblich vom Abflughafen und der Flugart ab. Während Direktflüge meist unter fünf Stunden dauern, können Flüge mit Zwischenstopp deutlich länger werden. Ein Überblick über die schnellsten Nonstop-Verbindungen von deutschen Großstädten nach Teneriffa und Tipps zur Buchung.

Bei der Anreise zu den Kanarischen Inseln gibt es in der Regel nur eine Option: das Flugzeug. Doch wie lange dauert ein Flug von Deutschland in das Urlaubsland tatsächlich?

Die Antwort hängt vor allem von zwei Faktoren ab: Welche Flugart man wählt und von welchem Flughafen man startet. Die Kanaren liegen indeed, wie der Name schon vermuten lässt, weit draußen im Atlantik. Öffnet man eine digitale Landkarte und betrachtet die Entfernung von der spanischen Halbinsel, etwa von der Hafenstadt Huelva im Süden des spanischen Festlandes, zur Hafenstadt Santa Cruz auf Teneriffa, ergibt sich eine Luftlinienentfernung von mehr als 1350 Kilometern. Die Inseln liegen westlich des afrikanischen Kontinents.

Zum Vergleich sind es zwischen Teneriffas Küste und der marokkanischen Küste nur etwa 700 Kilometer. Auf Teneriffa gibt es zwei Hauptrathäfen: den nördlichen Flughafen Teneriffa Nord - Los Rodeos (TFN), der primär für nationale und interkanarische Flüge genutzt wird, und den südlichen Flughafen Tenerife Sur - Reina Sofía (TFS). Dieser internationale Flughafen ist das Hauptdrehkreuz der Insel und wird von rund 150 Fluggesellschaften angeflogen; jährlich machen hier etwa neun Millionen Menschen Halt.

Der größte Unterschied in der Flugdauer ergibt sich durch die Wahl zwischen Direktflug und Flug mit Zwischenstopp. Während Direktflüge meist unter fünf Stunden dauern, kann sich die Reisezeit bei einem Flug mit Umstieg leicht verdoppeln und teilweise deutlich über zwölf Stunden betragen. Ein Vergleich von Flugdauern von verschiedenen deutschen Abflughäfen zeigt: Von Bremen (BRE) aus gibt es derzeit viermal wöchentlich Direktflüge, die schnellste Nonstop-Verbindung dauert etwa fünf Stunden und zwanzig Minuten.

Von Berlin aus dauert der schnellste Direktflug fünf Stunden und zwanzig Minuten (ebenfalls vier wöchentliche Verbindungen). Von Köln beträgt die schnellste Nonstop-Flugzeit vier Stunden und fünfundvierzig Minuten (täglich). Frankfurt am Main bietet tägliche Direktflüge mit einer Flugdauer von vier Stunden und fünfzig Minuten. Vom Flughafen München (MUC) aus gibt es sechs wöchentliche Direktflüge, die schnellste Verbindung dauert vier Stunden und fünfundfünfzig Minuten.

Nürnberg hat drei wöchentliche Direktflüge mit einer Dauer von vier Stunden und fünfzig Minuten. Stuttgart bietet einen wöchentlichen Direktflug, der nach vier Stunden und vierzig Minuten erreicht. Die beste Reisezeit für einen Urlaub auf den Kanaren ist aufgrund des warmen Klimas etwa von Mai bis Oktober. In dieser Zeit gibt es jedoch auch mehr Touristen.

Günstige Flugpreise findet man häufig in den Schulferienperioden zwischen Januar und März sowie im November. Aufgrund des ganzjährig milden Klimas kann man aber auch außerhalb der Hauptsaison Sonne tanken.

Zudem empfiehlt es sich, frühzeitig zu buchen, um günstigere Flugpreise zu erhalten





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