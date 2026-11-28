In der US-Hauptstadt Washington haben zwei Flugzeuge der Fluggesellschaft American Airlines auf dem Weg zur Startbahn ihre Flügelspitzen berührt. Keine Personen wurden verletzt. Die Luftfahrtbehörde FAA wird den Vorfall untersuchen.

- Über Thanksgiving sind in den USA Millionen Menschen unterwegs zu Freunden und Familie - der Luftverkehr läuft eng getaktet. In der Hauptstadt Washington kommt es dabei zu einem Zwischenfall.

In der US-Hauptstadt Washington hat ein Flugzeug auf dem Weg zur Startbahn den Flügel einer anderen Maschine gestreift. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Luftfahrtbehörde FAA auf der Plattform X mit. Beide Maschinen waren für die Fluggesellschaft American Airlines unterwegs. Berührt hätten sich lediglich die beiden Flügelspitzen, teilte American Airlines mit.

Advertisement

Advertisement

Die zwei Maschinen kehrten zu ihren Gates zurück und wurden demnach für eine Inspektion aus dem Verkehr gezogen. Die Passagiere sollten auf andere Flüge noch für denselben Tag umgebucht werden. American Airlines Flight 638 clipped the wing of American Airlines Flight 2152 while taxiing for departure at Ronald Reagan Washington National Airport around 5:10 p.m. local time on Friday, November 27. No injuries have been reported at this time.