Herrenlose Reisetaschen lösen am Flughafen Köln/Bonn einen Einsatz der Bundespolizei aus. Für eine 49-jährige Reisende hat das nun ein teures Nachspiel.

„Sicherheitshinweis: bitte lassen sie ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt! “ – diesen Satz kennen wohl alle Flugreisenden. Trotzdem sorgen herrenlose Gepäckstücke an deutschen Flughäfen regelmäßig für Großeinsätze deram Dienstag in Atem. Um 15.48 Uhr stellten zwei belgische Flugreisende zwei Reisetaschen einfach im Durchgangstunnel zwischen Terminal 1 und 2 ab und gingen zügig weiter in Richtung Luftsicherheitskontrolle. Die Flughafensicherheit entdeckte die Taschen, an denen kein Gepäcklabel angebracht war, und alarmierte sofort die Beamten und Beamtinnen der Bundespolizei. Diese sperrten den Bereich umgehend ab.

Kurz darauf trafen die Polizisten und Polizistinnen auf einen Mann, der behauptete, der Bruder des Besitzers zu sein. Da er jedoch keinerlei Angaben zum Inhalt der Taschen machen konnte, mussten die Einsatzkräfte weiter nach den Verursachern und Verursacherinnen suchen.

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Schließlich wurden die Beamten und Beamtinnen direkt am Gate fündig: Dort trafen sie eine 49-jährige Belgierin samt ihren Begleitern und Begleiterinnen an und brachten die Frau zurück zu den abgestellten Gepäckstücken. Vor Ort konnten die Eigentumsverhältnisse endlich geklärt werden. Der Inhalt erwies sich glücklicherweise als völlig harmlos: In den Taschen befanden sich lediglich Kleidung, Haushaltswaren und andere Reiseutensilien. Um 16.54 Uhr wurden der Frau ihre Taschen wieder übergeben.

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Doch die Aktion hat ein teures Nachspiel: Sie erwartet jetzt eine Polizeikostenrechnung für den Einsatz der Bundespolizei. In diesem Fall sei es relativ schnell gegangen, die Rechnung werde im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich liegen, so ein Sprecher der BundespolizeiinspektionDie Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich darauf hin, dass herrenlos abgestellte Gepäckstücke immer wieder Einsätze auslösen. Diese sorgen nicht nur für Verzögerungen im Flughafenbetrieb, sondern binden auch wichtige Polizeikräfte, die sich sonst um andere Aufgaben kümmern könnten.

Die Kosten dafür können den Verursachern und Verursacherinnen in Rechnung gestellt werden.