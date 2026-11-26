Irre Eskalation in einer Bäckerei am Flughafen Köln/Bonn: Wegen eines Berliners rastet ein Kunde (52) völlig aus und wirft ein Messer nach einer Mitarbeiterin.

Völlig irre Eskalation am Flughafen Köln/Bonn! Ein Streit um ein Gebäckstück endete mit einem Polizeieinsatz. Szenen, wie man sie sonst wohl nur aus schlechten Filmen kennt: Am Mittwochabend ist ein Streit über den Service in einer Bäckerei am komplett eskaliert. Ein 52-jähriger Belgier soll dabei sogar ein Besteckmesser nach einer Mitarbeiterin geworfen haben!am Donnerstag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 17.53 Uhr über einen aggressiven Kunden in einer Bäckerei im Terminal 2 informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der 52-Jährige dort zuvor ganz harmlos einen Kaffee und einen Berliner gekauft.

Doch dann nahm das Drama seinen Lauf: Als der Kunde nachfragte, wie er den Berliner denn essen solle, reichte ihm eine Angestellte ein handelsübliches Besteckmesser. Offenbar war der Mann mit diesem Service aber überhaupt nicht zufrieden. Wutentbrannt soll der 52-Jährige das Messer daraufhin hinter die Ladentheke direkt in Richtung der 41-jährigen Mitarbeiterin geschleudert haben. Die Frau musste sich nach eigenen Angaben blitzschnell ducken, um dem fliegenden Besteckteil auszuweichen.

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Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Flughafen-Sicherheitsdienstes griffen sofort ein und hielten den Wut-Kunden fest, bis wenig später eine Streife der Bundespolizei am Tatort eintraf. Die Polizisten und Polizistinnen nahmen den 52-jährigen Belgier zur weiteren Sachverhaltsaufklärung mit auf die Dienststelle und stellten das Besteckmesser als Beweismittel sicher. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.