Flughafen München komplett dicht: Polizei im Großeinsatz

Der Flughafen München war am Samstagmorgen für mehr als eine Stunde komplett dicht. Die Polizei war im Großeinsatz, nachdem Piloten eine verdächtige Wahrnehmung gemacht hatten. Der Flugbetrieb konnte wieder aufgenommen werden, nachdem keine verdächtigen Feststellungen gemacht wurden.

Am Samstagmorgen war der Flughafen München für mehr als eine Stunde komplett dicht. Auf beiden Start- und Landebahnen ging nichts mehr, die Polizei war im Großeinsatz.

Gegen 9 Uhr hatten Piloten eine verdächtige Wahrnehmung gemacht. Demnach sollte im Bereich des Flughafens von Gegen 10.05 Uhr die Entwarnung ausgesprochen werden. Bei der Absuche durch die Bundespolizei wurden keine verdächtigen Feststellungen gemacht. Der Flugbetrieb könne wieder aufgenommen werden. 26 Flugzeuge hätten wegen der Sperrung nicht landen können und seien umgeleitet worden, unter anderem nach Frankfurt und Nürnberg.

Zudem seien drei Flüge annulliert worden. Mehrfach waren an Flughäfen zuletzt mutmaßliche Drohnen gesichtet und teils deshalb der Flugverkehr ausgesetzt worden. Anfang Oktober waren am Münchner Flughafen gleich an zwei Abenden hintereinander mutmaßliche Drohnen gesehen worden, der Flugverkehr wurde zweimal hintereinander eingestellt. Dutzende Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen.

Tausende Reisende waren betroffen. Einige mussten damals im Flughafengebäude übernachten. Auch im November gab es kurzzeitig Drohnenalarm am Münchner Airport





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