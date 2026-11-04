Flughafenpolitik Berlin: Merz-Kritik sorgt für Unmut in Brandenburg

Merz kritisiert die Flughafenpolitik für Berlin scharf. Brandenburgs Verkehrsministerium verweist auf Bundesabgaben und fordert mehr Entscheidungen des Bundes.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Flughafenpolitik für die Hauptstadt am Dienstag bei der Industrie- und Handelskammer Berlin scharf kritisiert. Die Äußerungen sorgen nun für deutlichen Unmut im Brandenburger Verkehrsministerium, das dem Kanzler vorhält, zuerst die eigenen Hausaufgaben machen zu müssen.

Merz stellte der Flughafenpolitik für Berlin ein jämmerliches Zeugnis aus. Nach seiner Darstellung gibt es kein zweites Land auf der Welt, das seine Hauptstadt bei der Ausstattung mit Flughäfen so schlecht behandle wie die Stadt Berlin.

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Konkret beklagte Merz, dass von den bestehenden sechs Landebahnen vier ersatzlos geschlossen worden seien. Aus dieser Bilanz leitete er ab, dass Berlin auf allen Verkehrswegen besser angebunden werden müsse.

Landebahnen und Verkehrsanbindung im Streit

Der Kern des Streits dreht sich um die Zahl der Landebahnen und die Anbindung der Hauptstadtregion. Friedrich Merz sieht in der Schließung von vier der sechs Landebahnen ohne Ersatz den Grund für die aus seiner Sicht schwache Verkehrsinfrastruktur der Hauptstadt.

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Crumbach aus dem Brandenburger Verkehrsministerium hält dagegen, dass bundesrechtlich bedingte Abgaben und Gebühren den Luftverkehr am BER teuer machen. Damit verweist er auf Rahmenbedingungen, die nicht in der Region selbst, sondern auf Bundesebene festgelegt werden und die Kosten für Fluggesellschaften und Passagiere direkt beeinflussen.

Bund und Land über Zuständigkeiten

Brandenburg sieht die Hauptverantwortung für zentrale Verkehrsfragen beim Bund. Laut Crumbach braucht es bei der Eisenbahn eine grundlegende Reform der Finanzierung, während für die Fernstraßen der Bund die Verantwortung trage.

Crumbach wirft dem Bundeskanzler vor, die Verkehrsanbindung schlechtzureden und sich bei den Lösungen aus der Verantwortung zu stehlen. Der Kanzler sei nicht Zuschauer, sondern Regierungschef, und müsse entsprechend handeln, so die Kritik aus dem Ministerium.

Die Forderung aus Brandenburg lautet, im Kanzleramt weniger zu reden und im Bundesverkehrsministerium mehr Entscheidungen zu treffen. Sollte es dort nicht vorangehen, solle Friedrich Merz seine Richtlinienkompetenz nutzen, mit der der Bundeskanzler nach Artikel 65 des Grundgesetzes die Richtlinien der Politik bestimmt.

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Was die Debatte für Berlin und Brandenburg bedeutet

Die Auseinandersetzung betrifft unmittelbar die Erreichbarkeit der Hauptstadtregion und die Frage, wer für Anbindung und Kosten des Luftverkehrs Verantwortung trägt. Konkrete Maßnahmen, Zeitpläne oder Termine nennen die vorliegenden Äußerungen nicht.

Für Reisende und Unternehmen in Berlin und Brandenburg zählen am Ende vor allem Ticketpreise, Flugverbindungen und die Erreichbarkeit per Schiene und Straße. Genau in diesen Bereichen setzt die Kritik beider Seiten an, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Ob der Bund auf die Forderungen aus Brandenburg reagiert und ob die Kritik des Kanzlers zu neuen Entscheidungen führt, ist derzeit nicht absehbar. Die Positionen von Friedrich Merz und dem Brandenburger Verkehrsministerium liegen bislang weit auseinander.