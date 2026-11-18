Experten wie Ryanair und Lufthansa prognostizieren zweistellige Preisanstiege bis 2027. Lesen Sie, wie Kerosin, Steuern und fehlender Wettbewerb die Kosten treiben und welche Buchungsstrategie sinnvoll ist.

Die Prognosen für die kommenden Jahre lassen keinen Spielraum für Illusionen: Michael O'Leary, der Chef der Billigairline Ryanair, erwartet für die Fluggäste Preissteigerungen zwischen zehn und zwanzig Prozent. Auch Carsten Spohr, der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, rechnet bereits für das Jahr 2027 mit einem zweistelligen Anstieg der Ticketkosten. Diese warnenden Signale der Branche stehen nicht im luftleeren Raum, sondern resultieren aus konkreten ökonomischen Druckfaktoren, die die Gewinnmargen der Airlines spürbar belasten.

Kerosin und Steuern als Kostentreiber

Die Deutschen Airlines sehen sich aktuell mit einer doppelten Belastung konfrontiert, die auf den steigenden Kerosinpreisen sowie den hohen staatlichen Gebühren basiert. Neben den reinen Betriebskosten treiben vor allem die Luftsicherheitsgebühren und diverse Steuern die Preise in die Höhe. Die Flugunternehmen üben mit ihren öffentlichen Aussagen gezielten Druck auf die deutsche Politik aus. Das erklärte Ziel der Branche ist es, diesen politischen Hebel zu nutzen, um die staatlichen Abgaben zu senken und so die Wettbewerbsfähigkeit auf dem europäischen Markt zu erhalten. Ohne diese regulatorische Entlastung sehen die Airlines kaum andere Möglichkeiten, die Kosten weiterzugeben.

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Gleichzeitig ziehen sich ausländische Konkurrenzfluggesellschaften zunehmend von den deutschen Flughäfen zurück. Dieser Rückzug verstärkt das Monopolproblem auf vielen Routen. Wenn weniger Anbieter am Markt aktiv sind, sinkt der Wettbewerb, und die verbleibenden Airlines gewinnen an Preisgestaltungsmacht. Dies verschärft die Situation für Passagiere, die auf bestimmte Ziele angewiesen sind, erheblich, da sie die Preiserhöhungen kaum umgehen können.

Wettbewerb als Schlüssel zur Preisfindung

Die Dynamik des Marktes zeigt deutlich, wie wichtig intensive Konkurrenz für bezahlbare Preise ist. Peter Gerber, der Chief Executive Officer der Condor, wirbt daher öffentlich für mehr Wettbewerb auch in Deutschland. Seine Argumentation ist ökonomisch klar: Je mehr Anbieter um Passagiere kämpfen, desto geringer ist die Preismacht einzelner Unternehmen. Auf Strecken, auf denen zahlreiche Airlines wie etwa auf der Verbindung nach New York operieren, können die Ticketpreise moderat bleiben oder sogar sinken, falls die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückbleibt. Hier zwingt der Wettbewerb die Anbieter dazu, attraktive Angebote zu machen.

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Anders verhält es sich auf Routen mit wenig oder gar keiner Konkurrenz. Auf diesen Verbindungen, die oft kleinere griechische Inseln oder abgelegene Ferienziele betreffen, lassen die Airlines die höheren Kosten fast vollständig auf den Passagier umwälzen. Wer nur eine Airline als Option hat, muss im Sommer mit massiven Preisaufschlägen rechnen. Die Sparstrategie der Airlines besteht darauf, auf stark umkämpften Strecken die Preise moderat zu halten, um Marktanteile zu sichern, und auf Monopolstrecken die Margen maximal auszuschöpfen.

Strategien für Sparfüchse und Planer

Für Reisende, die ihre Kosten im Blick behalten müssen, ergeben sich daraus konkrete Handlungsempfehlungen. Wer einen fixen Urlaubstermin hat und auf einer Strecke mit wenig Konkurrenz reist, sollte das Risiko des Wartens nicht eingehen. In diesen Fällen ist es ratsam, sofort zu buchen, sobald der Preis passt, da die Gefahr steigender Kosten bei fehlendem Wettbewerb hoch ist. Im Gegensatz dazu kann es sich lohnen, auf Strecken mit hoher Konkurrenz, wie etwa transatlantische Flüge nach New York, die Preise zu beobachten, da sich die Airlines im Wettbewerbskampf möglicherweise mit niedrigeren Preisen übertreffen.

Rabattcodes und Cashback-Portale wie Shoop oder Topcashback können ebenfalls helfen, die Gesamtkosten zu senken. Beispielsweise gibt es Gutscheine mit 40 Euro Rabatt auf Langstreckenflüge, wobei zu beachten ist, dass dieser oft nur auf den Netto-Flugpreis und nicht auf Gebühren oder Treibstoffzuschläge gilt. Der Code BF26 ist dabei ein Beispiel für solche Angebote. Zudem sollte der Endpreis verglichen werden, da ein vermeintlich günstiges Ticket von siebzig oder neunzig Euro durch Zuschläge für Gepäck und Sitzplatzwahl schnell teuer werden kann.

Zukunftsausblick und Buchungsverhalten

Der Blick nach vorn, hin zum Jahr 2027, erfordert eine neue Haltung gegenüber dem Flugpreis-Markt. Das Abwarten wird für viele Reisende kein Glücksspiel mehr sein, wenn die Warnungen der Industrie als Realität akzeptiert werden. Wer sensible Preise sucht, sollte jetzt schon buchen, anstatt auf bessere Deals zu hoffen. Die Kombination aus steigenden Kerosinpreisen, hohen Steuern und einem schrumpfenden Wettbewerb macht eine frühzeitige Buchung zur rationalen Entscheidung. So lässt sich das Risiko von zweistelligen Preisanstiegen minimieren und die Urlaubsplanung bleibt im budgetären Rahmen.