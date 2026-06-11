Flugreise-Etikette: Die kontroverse Debatte über das Ausziehen der Schuhe an Bord

Eine umfassende Analyse über die Vor- und Nachteile des Ausziehens der Schuhe bei Langstreckenflügen, unter Berücksichtigung von Hygiene, Sicherheit und gesellschaftlichen Normen.

In der modernen Welt des Flugreise ns gibt es kaum ein Thema, das in den engen Kabinen von Langstreckenmaschinen so viel emotionalen Zündstoff bietet wie die Frage, ob es akzeptabel ist, die Schuhe auszuziehen.

Während die körperliche Entlastung auf Flügen, die oft zehn Stunden oder länger dauern, für viele Passagiere eine Notwendigkeit darstellt, empfinden andere dieses Verhalten als einen massiven Verstoß gegen die soziale Etikette. Eine kürzlich auf der Plattform X entbrannte Diskussion verdeutlicht diese tiefe Kluft zwischen dem Bedürfnis nach persönlichem Komfort und der Rücksichtnahme auf die Mitreisenden. Ausgelöst wurde die Debatte durch eine Reisende, die sich öffentlich über ihre Sitznachbarin beschwerte, welche ihre Schuhe während des Fluges abgelegt hatte.

Die Reaktionen der Online-Community waren gespalten: Während die eine Seite argumentierte, dass man in einem privaten Bereich wie dem eigenen Sitzplatz tun und lassen könne, was man wolle, sahen andere darin eine unhöfliche und störende Geste. Ein besonders gewichtiges Argument, das gegen das Barfußlaufen oder das Tragen von Socken an Bord spricht, ist die mangelhafte Hygiene auf den Kabinenböden.

Experten weisen darauf hin, dass der Boden eines Flugzeugs eine Ansammlung von Schmutz und Keimen aus aller Welt ist, da täglich tausende Passagiere mit ihren Straßenschuhen darüberlaufen. Besonders kritisch ist die Situation in der Nähe der Bordtoiletten. Berichte legen nahe, dass die Böden in den Waschräumen oft stark verunreinigt sind, da es immer wieder vorkommt, dass Flüssigkeiten daneben gehen oder benutztes Papier auf dem Boden landet.

Wer in Socken oder barfuß durch diese Bereiche läuft, setzt sich nicht nur potenziellen Infektionen aus, sondern transportiert die Keime auch zurück an seinen Sitzplatz. Die Vorstellung, dass die Füße eines Fremden denselben Boden berührt haben, der gerade erst von unzähligen anderen Menschen mit verschmutzten Sohlen betreten wurde, löst bei vielen Mitreisenden ein starkes Ekelgefühl aus. Über die Hygiene hinaus spielt die Sicherheit einen entscheidenden, wenn auch oft unterschätzten Faktor.

Das Flugzeug gilt zwar als eines der sichersten Verkehrsmittel der Welt, doch im Falle einer unvorhergesehenen Notlandsung oder einer plötzlichen Evakuierung sind Schuhe lebensnotwendig. Trümmerteile, Glasscherben oder extreme Temperaturen auf der Landebahn können die Füße schwer verletzen, wenn kein angemessener Schutz vorhanden ist.

Zudem ist in einer Paniksituation jede Sekunde kostbar. Passagiere, die erst mühsam nach ihren Schuhen suchen oder diese in aller Eile anziehen müssen, verzögern nicht nur ihren eigenen Fluchtvorgang, sondern können im schlimmsten Fall den Fluss der anderen Evakuierten behindern. Die Empfehlung der Sicherheitsbeauftragten ist daher eindeutig: Schuhe sollten während des gesamten Fluges, insbesondere während der Start- und Landephase, getragen werden. Auch aus der Sicht der gesellschaftlichen Normen und der klassischen Etikette ist das Ausziehen der Schuhe problematisch.

Linda Kaiser, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Knigge-Gesellschaft, betont, dass das Ablegen des Schuhwerks in einem öffentlichen Raum grundsätzlich nicht zum guten Ton gehört. In einem Gespräch mit TRAVELBOOK erläuterte sie, dass es eine Grundvoraussetzung des respektvollen Miteinanders sei, vollständig bekleidet zu bleiben, solange man sich in der Gegenwart von Fremden befindet. In einem so eng begrenzten Raum wie einer Flugzeugkabine ist die psychologische Wirkung des Verhaltens verstärkt. Viele Menschen empfinden den Anblick nackter Füße als unangenehm oder sogar provokativ.

Es gehe hierbei nicht nur um die mögliche Geruchsentwicklung, die bei langen Flügen oft ein Thema wird, sondern primär um die Wahrung einer professionellen und respektvollen Distanz zwischen den Passagieren. Letztlich zeigt dieser Konflikt das Spannungsfeld zwischen Individualismus und Kollektivität im modernen Reisealltag.

Während der eine Passagier die Kabine als einen temporären privaten Rückzugsort betrachtet, in dem er sich so entspannt wie möglich fühlen möchte, sieht der andere darin einen öffentlichen Raum, in dem bestimmte Mindeststandards an Anstand und Hygiene gelten müssen. Um eine harmonische Atmosphäre an Bord zu gewährleisten, scheint die goldene Regel der Rücksichtnahme die beste Lösung zu sein.

Wer seine Füße entlasten möchte, könnte auf bequeme, saubere Hausschuhe oder spezielle Flugsocken zurückgreifen, die sowohl den Komfort steigern als auch die hygienischen und sozialen Bedenken der Mitreisenden berücksichtigen. So kann die Reise für alle Beteiligten ohne unnötige Spannungen verlaufen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flugreise Etikette Hygiene Flugsicherheit Reiseverhalten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutsche Fußballerinnen feiern WM-Ticket, aber ohne FeuerwerkDie deutschen Fußballerinnen haben das Ticket für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien bereits vorzeitig gesichert. Im letzten WM-Qualifikationsspiel setzten sie sich mit 2:0 gegen Slowenien durch. Doch das Spiel lief nicht so wie erwartet, spielerisch blieb Luft nach oben. Der Bundestrainer Christian Wück feierte seinen 53. Geburtstag, aber statt eines Offensiv-Feuerwerks lieferten die Spielerinnen eher Hausmannskost. Acht neue Spielerinnen kamen in die Startelf, die zuletzt weniger Spielzeit bei Wück hatten. Die Auswahl blieb jedoch spielerisch unterbelichtet. Die Partie war geprägt von Glück und Fehlern, wie der Treffer von Maja Sternad, der von Vivien Endemann nach 13 Minuten abgegeben wurde. Doch der Ball tropfte vom Fuß von Sarai Linder ins eigene Tor. Ena Mahmutovic hielt glänzend und brachte die Partie auf 1:0. Im zweiten Halbzeit kam die DFB-Stürmerin Melissa Kössler ins Spiel und brachte das 2:0. Auch wenn der Abschluss nicht überragend war, die Bilanz ist stark: Deutschland schließt die Quali mit fünf Siegen, einem Unentschieden und nur einem Gegentor in sechs Spielen ab. Im Oktober, November und Dezember bestreitet das DFB-Team noch vier Partien. Gegen Jahresende folgt dann die Auslosung der WM-Gruppen. 2027 geht es direkt mit der Nations League weiter - sechs Spiele stehen an. Dort wollen sich die deutschen Fußballerinnen gleichzeitig das Ticket für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles sichern. Die Weltmeisterschaft in Brasilien startet am 24. Juni. Das große Finale steigt am 25. Juli im legendären Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro.

Read more »

Aktualität rund um die Uhr: Wie die SZ über die Fußball-WM berichtet data-manual=titleZwölf Reporter, Planung in Atlanta – und alles Aktuelle jederzeit zum Lesen und zum Hören: Das umfangreiche WM-Programm der SZ. data-manual=googleTeaserText

Read more »

FIFA-Weltmeisterschaft: Probleme der Bevölkerung in Mexiko CityDie Eröffnung des FIFA-Weltmeisterschaft-Turniers am Donnerstag im Aztekenstadion wird von Problemen der Bevölkerung überschattet. Vor der Eröffnungsfeier und dem Spiel Mexiko gegen Südafrika sind die Probleme groß. Vor allem die Kritik, dass die Stadtregierung für die Touristen aus aller Welt Kosmetik betreibt, während die Capitalinos (Bewohner der Hauptstadt) nichts Besseres ändern. Beispiele sind die Lila-Streichung öffentlicher Bauwerke durch Bürgermeisterin Clara Brugada und die Installation von Plastik-Kronleuchtern in der Metrostation Hidalgo. Auch die Ciclovía La Gran Tenochtitlán, eine Fahrradspur entlang der Hauptachse der Stadt, stößt auf Widerstand durch die Prostituierten und die Radfahrer. Die Freier können ihre Autos nicht mehr einfach anstellen, was zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Gruppen führt. Die vielen Videos auf Social Media zeigen, wie mehrere Prostituierte einen Radler anhalten, ihm sein Handy abnehmen und es auf den Boden schmeißen. Die Tatsache, dass der Umbau des internationalen Flughafens Benito Juárez noch nicht abgeschlossen ist, wird von vielen Capitalinos nur noch mit einem Schulterzucken bedacht. Ebenso die Tatsache, dass die Stadtverwaltung kurz vor dem Turnier noch Blumen und Bäume herankarrt, um die Metropole schöner wirken zu lassen.

Read more »

Die zweite Enteignung: Ostdeutsche bekamen die sanierte Stadt, andere die GrundbücherAufbau-Ost-Programme waren eigentlich Vermögenssubvention West, sagt der Soziologe Denis Huschka. Das habe langfristige Folgen für Ostdeutschland.

Read more »