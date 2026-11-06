Flugzeugabsturz A2: Tote bei Unfall nordöstlich von Magdeburg

Ein Ultraleichtflugzeug stürzte am Freitagnachmittag auf die Autobahn 2 nahe Magdeburg. Zwei Menschen starben. Die Polizei ermittelt zur Ursache des schweren Unfalls.

Am Freitagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 nordöstlich von Magdeburg. Bei diesem Zwischenfall stürzte ein Kleinflugzeug ab, wobei zwei Insassen den Tod fanden. Die zuständige Polizei bestätigte diesen tragischen Vorfall gegenüber dem Nachrichtenportal BILD und bestätigte, dass keine Fahrzeuge am Unfallgeschehen beteiligt waren.

Unfallhergang und Sperrung der A2

Die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdiensten waren kurz nach dem Vorfall am Ort des Geschehens. Nach aktuellen Informationen der Behörden waren keine weiteren Fahrzeuge von dem Absturz betroffen. Die Autobahn in Richtung Hannover wurde daraufhin vollständig gesperrt, um die Sicherung der Unfallstelle zu gewährleisten. Der Einsatz dauerte einige Zeit an, da die Rettungskräfte die Lage vor Ort stabilisieren mussten.

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Fotos, die nach dem Vorfall kursierten, zeigen die Feuerwehr beim Löschen der Flugzeugreste. Die brennenden Überbleibsel der Maschine befanden sich etwa einen Kilometer vor dem Autobahnparkplatz Krähenberge. Große Teile der Maschine waren bei der Wucht des Aufpralls zerstört worden. Die genauen Umstände, wie und warum das Flugzeug auf die Autobahn geriet, standen zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest und mussten durch die Ermittler geklärt werden.

Identität des Flugzeugs und Startort

Laut Daten des Portals Flightradar handelt es sich bei der betroffenen Maschine um einen Aerostyle Breezer. Bei diesem Modell handelt es sich um ein Ultraleichtflugzeug, das für zwei Personen ausgelegt ist. Die Maschine ist auf einen Luftsportverein in Kropp im Bundesland Schleswig-Holstein registriert. Die genauen Flugdaten deuten darauf hin, dass der Pilot um 12.33 Uhr auf dem zugehörigen Flugplatz in Schleswig den Flug gestartet hatte.

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Die Betreiber des Luftsportvereins in Kropp reagierten auf die ersten Nachfragen von BILD zunächst mit Zurückhaltung. Sie wollten sich zu dem schwerwiegenden Unglück vorerst nicht äußern. Es ist davon auszugehen, dass die technischen und operativen Details des Flugzeugs sowie der Flugplan der Ermittler zur Verfügung gestellt werden, sobald die offizielle Kommunikation wieder aufgenommen wird. Die Identität der Insassen wurde in der ersten Berichterstattung noch nicht bestätigt.

Ermittlungen und zukünftige Abläufe

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Da der genaue Grund für das Abkommen von der Flugroute und die Landung auf der Autobahn noch unklar ist, ist eine gründliche Untersuchung notwendig. Die Behörden müssen klären, ob technische Defekte, menschliches Versagen oder äußere Faktoren wie Wetterbedingungen zum Unfall führten. Die Sperrung der Autobahnabschnitts wurde aufgehoben, sobald die Unfallstelle vollständig geräumt und gesichert war.