Flugzeugabsturz auf A2 bei Magdeburg: Zwei Tote, Autobahn gesperrt

Ein Kleinflugzeug stürzte auf der A2 nordöstlich von Magdeburg ab. Zwei Insassen starben. Die Autobahn Richtung Hannover ist gesperrt. Ursachen sind noch unklar.

Ein schwerwiegender Zwischenfall ereignete sich am vergangenen Freitag gegen 14.48 Uhr auf der Autobahn 2. Das geschehen ereignete sich zwischen der Stadt Burg und dem Parkplatz Krähenberge nordöstlich von Magdeburg. Ein Kleinflugzeug stürzte dabei unerwartet auf die Fahrbahn und geriet umgehend in Brand.

Tödlicher Absturz auf lebenswichtiger Ost-West-Verbindung

Die Folgen der Kollision waren verheerend. Zwei Insassen des Luftfahrzeugs konnten von den anrückenden Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Die genauen Umstände des Absturzes bleiben nach bisherigem Stand der polizeilichen Ermittlungen weiterhin unbekannt.

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Einsatzzentrale koordiniert Feuerwehr und Notärzte

Wie ein Polizeisprecher in Magdeburg bestätigte, war ein massiver Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten vor Ort im Gange. Auf den Bildern der Einsatzstelle ist deutlich zu erkennen, wie Feuerwehrleute etwa einen Kilometer vor dem Autobahnparkplatz Krähenberge die Reste eines rot-weiß lackierten Flugzeugs löschen.

Körperliche Schäden durch Heck und verbrannte Trümmer

Das Heck des Flugzeugs lag direkt auf der Fahrbahn, während verbrannte Teile an einer angrenzenden Böschung verstreut waren. Die Ausbreitung der Trümmerteile hatte zur sofortigen Sicherung der Unfallstelle und zur Sperrung der betroffenen Spur geführt.

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Starkes Verkehrschaos Richtung Hannover durch Sperrung

Die Fahrtrichtung nach Hannover wurde nach dem Vorfall komplett gesperrt. Die genaue Dauer der A2-Sperrung ist zurzeit noch nicht klar. Die Autobahn 2 gilt als eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Deutschland, da sie vom Großraum Berlin bis nach Nordrhein-Westfalen führt.

Keine weiteren Fahrzeugbeteiligungen auf der A2

Nach bisherigen Erkenntnissen der Behörden sind keine weiteren Fahrzeuge auf der A2 von dem Zwischenfall betroffen gewesen. Die Situation vor Ort bleibt dynamisch, während die Ermittlungsbehörden die exakte Ursache des Absturzes weiterhin aufklären.