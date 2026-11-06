Flugzeugabsturz auf der A2: Aero Club Kropp verliert zwei Mitglieder

Ein Kleinflugzeug des Aero Clubs Kropp stürzte auf die A2 und brannte aus. Beide Insassen kamen ums Leben. Der Verein ist erschüttert.

Am Freitag ereignete sich auf der Autobahn A2 ein schwerer Flugzeugabsturz, bei dem beide Insassen eines Kleinflugzeugs ums Leben kamen. Das betroffene Luftfahrzeug gehörte dem kleinen Aero Club Kropp aus dem Kreis Schleswig-Flensburg. Die Tragik traf den Verein und die lokale Gemeinschaft in der Region hart, da für den folgenden Tag bereits eine soziale Zusammenkunft auf dem Flugplatz vorgesehen war.

Absturzstelle und Augenzeugenberichte

Als die Maschine auf den Standstreifen der A2 krachte, befand sich der Unternehmer Ronny Pfaff mit seinem Pkw in der Nähe. Er kam am Unfallort vorbei, während Rettungskräfte und die Feuerwehr noch durch den daraus entstandenen Stau in Richtung Hannover kämpften. Pfaff befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrt in Richtung Berlin und bemerkte frühzeitig eine Verlangsamung des Verkehrsflusses.

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Anfänglich ging der Geschäftsleiter von einem Lkw-Unfall aus, als er die ersten Anzeichen der Stauung sah. Aus der Ferne erkannte er jedoch eine große, dunkle Rauchsäule, die signalisierte, dass auf der Fahrbahn etwas brannte. Je näher er der Stelle kam, desto deutlicher wurde die Lage. Das Kleinflugzeug stand bereits in Vollbrand.

Augenzeugen und Rettungsversuche

Pfaff schildert die ersten Gedanken, die ihm durch den Kopf schossen, als er das brennende Wrack sah. Er fragte sich sofort, ob jemand das Flugzeug hätte verlassen können. In einer Entfernung von etwa zehn bis fünfzehn Metern standen zwei Personen. Zudem waren zwei oder drei Soldaten der Bundeswehr vor Ort, die scheinbar versuchten, noch etwas zu retten.

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In der Stadt Burg, die sich in der Nähe der Unfallstelle befindet, existiert ein großer Bundeswehrstandort. Es ist davon auszugehen, dass die Soldaten zufällig an der Unglücksstelle anwesend waren. Die Präsenz der Streitkräfte deutet darauf hin, dass möglicherweise vorhandene Kapazitäten genutzt wurden, um bei der akuten Lage zu helfen, auch wenn die Insassen des Flugzeugs nicht mehr gerettet werden konnten.

Emotionale Erschütterung des Vereins

Die Trauer im Aero Club Kropp ist groß. Der Vereinsvorsitzende bestätigte offiziell, dass die für den Samstag geplante kleine Party auf dem Flugplatz abgesagt wurde. Der Vorfall hat nicht nur den Verlust von zwei Menschen zur Folge, sondern auch die soziale Struktur des kleinen Vereins getroffen, der aus dem Kreis Schleswig-Flensburg stammt. Die Emotionen liegen nach dem schweren Unglück hoch, und die Mitglieder des Clubs sind über den plötzlichen Schicksalsschlag bestürzt.

Pfaffs Gedanken sind aktuell bei den Angehörigen der Opfer. Er wünscht ihnen viel Kraft in dieser schweren Zeit. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie hart solche Schicksalsschläge sein können. Beim Weihnachtsmarkt-Attentat in Magdeburg am 20. Dezember 2024 gehörte Pfaff zu den Schwerverletzten. Diese persönliche Erfahrung prägt seinen Blick auf die aktuelle Tragödie und sein Mitgefühl mit den betroffenen Familien.

Offene Fragen zur Unfallursache

Noch ist unklar, wie es genau zu dem Absturz auf der A2 kam. Die genauen Umstände, die zur Kollision des Kleinflugzeugs mit der Autobahn führten, sind aktuell noch Gegenstand von Untersuchungen. Die Aufklärung des Hergangs bleibt abzuwarten, während die Gemeinschaft in der Region weiterhin mit den emotionalen Folgen des Verlusts zweier Mitglieder des Aero Club Kropp ringt.