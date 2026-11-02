Flugzeugabsturz in Florida: Alle neun Inschen tot, keine Bodenopfer

Ein Privatflugzeug ist in Florida abgestürzt. Alle neun Insassen kamen ums Leben. Es gab keine Opfer am Boden. Die FAA ermittelt zur Ursache.

Bei einem schweren Unfall in den Vereinigten Staaten ist am Sonntagmittag eine Privatmaschine in einer Wohnsiedlung eingebrochen. Das Unglück ereignete sich im Bundesstaat Florida, genauer gesagt im Bezirk Palm Beach County an der Ostküste der USA. Alle neun Personen an Bord der Maschine kamen dabei ums Leben. Trotz der erheblichen Zerstörung durch den Aufprall gab es nach ersten Informationen keine Toten oder Verletzten auf dem Boden.

Schilderungen des katastrophalen Absturzes

Gouverneur Ron DeSantis bestätigte diese Informationen bei einer Pressekonferenz vor Ort. Er bezeichnete das Ereignis offensichtlich als verheerenden Flugzeugabsturz. Auf zahlreichen im Internet verbreiteten Aufnahmen ist zu sehen, wie das Flugzeug nahezu senkrecht und mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde prallte. Kurz nach dem Aufschlag bildete sich ein riesiger Feuerball, und in der Nähe einer stark frequentierten Straße entstand ein brennender Krater.

Also read Flugzeugabsturz in Florida: Alle neun Insassen getötet

DeSantis erklärte weiter, dass Trümmerteile über eine beträchtliche Distanz vom Absturzort geschleudert wurden. Die Wucht des Einschlags war so groß, dass sie weite Teile der Umgebung beschädigte. Die Szene wurde von Zeugen und möglicherweise von Überwachungskameras festgehalten, bevor die Rettungskräfte eintreffen konnten, um die Lage zu bewerten und Erste Hilfe zu leisten.

Einsatzzahlen und Evakuierung von Anwohnern

In der unmittelbaren Nähe des Unfallorts befindet sich eine Wohnwagensiedlung. Laut Berichten der US-Medien brachten Rettungskräfte rund 600 Menschen aus diesem Gebiet in Sicherheit. Die Evakuierung war notwendig, da die Gefahr von brennenden Trümmerteilen und weiteren Explosionen bestand. Das betroffene Areal wurde anschließend vollständig für Ermittler und Aufräumteams abgesperrt, um die Arbeit der Behörden nicht zu behindern und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Advertisement

Die US-Luftfahrtbehörde FAA gab bekannt, dass sie gemeinsam mit dem National Transportation Safety Board eine umfassende Untersuchung einleiten wird. Diese Behördengruppen sind für die Aufklärung von Flugunfällen in den Vereinigten Staaten zuständig. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen ist Standard bei solchen schwerwiegenden Ereignissen, um die Ursache so schnell wie möglich zu klären.

Funksprüche der Pilotin vor dem Unglück

Audiomitschnitte, die den letzten Funkverkehr zwischen der Pilotin und dem Kontrollturm dokumentieren, liefern detaillierte Einblicke in die Sekunden vor dem Crash. Die Pilotin rief den Notfall aus und meldete, dass das Flugzeug rasch an Höhe verliere. Den Berichten zufolge sprach sie von einem Höhenverlust von etwa 6.000 Metern pro Minute, was eine extrem schnelle Abwärtsbewegung impliziert. Die Situation eskalierte schnell, da keine offensichtliche Möglichkeit zur Rettung der Maschine mehr bestand.

In den letzten Momenten vor dem Aufprall rief die Pilotin verzweifelt, dass sie abstürzen würden und ihnen keine Zeit mehr bleibe. Diese Worte belegen die Ausweglosigkeit der Situation im Cockpit. Die genauen technischen oder menschlichen Gründe für den plötzlichen Höhenverlust sind jedoch noch nicht bekannt. Die Analyse der Flugschreiber und der Audioaufnahmen wird einen entscheidenden Beitrag zur Aufklärung leisten.

Flugroute und politische Bedeutung des Ortes

Der betroffene Learjet 60 war am Flughafen Austin-Bergstrom International in Texas gestartet. Die Maschine war auf dem Weg zum Flughafen North Eleuthera auf den Bahamas. Dies geht aus Informationen der US-Luftverkehrsbehörde FAA hervor, die diese Details der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Route führte also durch den Südosten der USA und könnte über verschiedene Flugwege verlaufen sein, bevor der Absturz in Florida stattfand.

Advertisement

Der Unfallort liegt in unmittelbarer Nähe zur Residenz von US-Präsident Donald Trump, genannt Mar-a-Lago. Dieser Bezirk ist politisch von großer Bedeutung, da sich der Präsident dort häufig aufhält. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich Trump jedoch nicht in seiner Residenz in Florida. Er befand sich im Endspurt der Vorbereitungen auf die Parlamentswahlen am Dienstag und hatte Wahlkampftermine in anderen Bundesstaaten.

Weitere wichtige Informationen, einschließlich der Namen der Insassen und erste Erkenntnisse zur Unfallursache, sollen am Montag bei einer weiteren Pressekonferenz in West Palm Beach bekannt gegeben werden. Die Öffentlichkeit und die Medien warten gespannt auf die Ergebnisse der laufenden Ermittlungen. Die Behörden haben versprochen, die Transparenz der Untersuchung zu gewährleisten, um Missverständnissen vorzubeugen und die volle Wahrheit aufzudecken.