Flugzeugabsturz in Florida: Neun Tote bei Learjet-Crash in West Palm Beach

Bei einem Flugzeugabsturz in Florida sind neun Menschen gestorben. Der Privatjet stürzte in ein Wohngebiet. Unter den Toten befand sich auch ein ehemaliger NFL-Spieler. Die Umstände des Crashes werden noch ermittelt.

Am Sonntagmittag ist es zu einer katastrophalen Flugzeugkatastrophe in Florida gekommen. Ein Privatjet vom Typ Learjet 60 stürzte in ein Wohngebiet von West Palm Beach ab und explodierte in einem gigantischen Feuerball. Bei diesem Unglück kamen alle neun Menschen an Bord ums Leben. Die Maschine befand sich auf dem Weg von Austin im US-Bundesstaat Texas zu einem Ziel auf den Bahamas.

Technische Probleme vor dem Crash in Florida

Kurz vor 13 Uhr Ortszeit meldete die Cockpit-Crew der Flugsicherung technische Probleme. Die Piloten versuchten, ein Unwetter zu umfliegen, als der Absturz erfolgte. Die Unfallstelle lag nur wenige Kilometer von der Privatresidenz Mar-a-Lago von Donald Trump entfernt. Ein letzter Funkspruch der Besatzung lautete: Wir werden auf den Boden krachen.

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Der Absturz hat zahlreiche Angehörige und Bekannte der Insassen in tiefe Trauer gestürzt. Zu den Opfer zählen der Tech-Unternehmer Adam Robinson mit 44 Jahren und seine Ehefrau Helen. Auch die beiden Kinder im Alter von vier und zwei Jahren, eine Nanny und zwei Freunde der Familie gehörten zu den Toten. Der Pilot Jeff G. war 55 Jahre alt, seine Co-Pilotin Nathalie G. erst 20.

Profis und eine vielversprechende junge Pilotin

Die 20-jährige Co-Pilotin Nathalie G. gilt als großes Talent. Schon mit 17 Jahren bestand sie ihre Pilotenprüfung für kleinere Flugzeuge, lange bevor sie den Führerschein für ein Auto erhielt. Ihr Vater unterstützte sie dabei und hatte selbst 2018 aus persönlichem Interesse das Fliegen gelernt. Der ehemalige NFL-Spieler Adam Mixon betonte in einem Post auf der Plattform X, dass die beiden Piloten unglaubliche Profis und wunderbare Menschen waren.

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Mixon teilte mit, dass er erst im Vormonat mit derselben Crew und demselben Learjet 60 geflogen war. Der zweimalige Pro-Bowler flog damals denselben Weg. Er betonte in seinen sozialen Medien, dass die Geschichte der jungen Frau und ihre vielversprechende Zukunft das Unglück noch herzzerreißender machten. Ihr Leben wurde so früh beendet.

Persönliches Drama des NFL-Spielers Adam Mixon

Der ehemalige Running Back der Cincinnati Bengals steht selbst vor einer ungewissen sportlichen Zukunft. Mixon spielte neun Jahre in der National Football League und verdiente in dieser Zeit rund 55 Millionen Dollar. Zuletzt stand er bei den Houston Texans unter Vertrag, verpasste jedoch die komplette letzte Saison aufgrund einer Fußverletzung. Im März dieses Jahres wurde er von seinem Team entlassen.

Im Oktober wollten die Super-Bowl-Champions der Seattle Seahawks ihn unter Vertrag nehmen. Dieser Plan scheiterte jedoch, weil Mixon den medizinischen Check aufgrund seiner degenerativen Fußverletzung nicht bestand. Nun droht ihm das vorzeitige Ende seiner Profikarriere. Mixon beteuerte, dass seine Gedanken und Gebete bei den trauernden Familien und Angehörigen aller an Bord sind.

Die Umstände des Absturzes werden von den zuständigen Behörden noch intensiv untersucht. Die genauen Ursachen der technischen Probleme, die die Cockpit-Crew kurz vor dem Einschlag meldete, sind bisher nicht vollständig geklärt. Die Ermittler arbeiten daran, die schwarz Boxen des Flugzeugs auszuwerten, um den Ablauf der Katastrophe zu rekonstruieren. Die Familie Robinson hat durch den Verlust von neun Angehörigen einen unverzeihlichen Schaden erlitten.