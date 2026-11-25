Ein Kleinflugzeug der Familie Stokes stürzte nach einem Angelausflug im Golf von Mexiko ab. Alle sechs Insassen, darunter drei Kinder, kamen ums Leben. Die Ursache ist ungeklärt.

Sechs Angehörige der Familie Stokes aus Florida sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Golf von Mexiko umgekommen. Die Tragödie ereignete sich am Dienstag, dem 14. Tag des Monats, nahe Horn Island. Das einmotorige Flugzeug der Marke Cessna stürzte in eine Höhe von mehr als 2500 Metern in das Meer, nachdem es ein ungewöhnliches Manöver vollzogen hatte. Alle Insassen, darunter drei Minderjährige, kamen bei dem Unglück ums Leben.

Detaillierter Ablauf des Absturzes und Rettungseinsatz

Die Cessna 210L mit dem Baujahr 1972 startete am 14. um 14:00 Uhr Ortszeit vom New Orleans Lakefront Airport. Das Reiseziel der Fluggäste war der Page Field in Fort Myers im US-Bundesstaat Florida. Die geplante Strecke führte über den Golf von Mexiko. Nach etwa 36 Minuten Flugzeit brach die Flugverbindung in der Nähe der Insel Horn Island ab. Laut vorliegenden Daten hatte die Maschine eine Höhe von rund 8800 Fuß erreicht. Anschließend drehte das Flugzeug plötzlich nach rechts und ging in einen extrem steilen Sinkflug über. Es ist nicht bekannt, ob der Pilot einen Notruf abgesetzt hat. Gegen 15:45 Uhr wurde die Küstenwache über den Verlust des Kontakts informiert. Daraufhin rückten zahlreiche Einsatzkräfte in Richtung Horn Island aus.

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Rund zwei Meilen nördlich der Insel wurde der Absturzort durch die Suchmannschaften ausgemacht. Die Rettungsteams stießen zunächst auf Wrackteile, drei Rettungswesten und ein leeres Rettungsfloß auf der Wasseroberfläche. Taucher fanden nach insgesamt rund vier Stunden Suche alle sechs Insassen. Sie befanden sich noch im Rumpf der untergegangenen Maschine.

Identität der Opfer und beruflicher Hintergrund

Die Opfer wurden inzwischen offiziell identifiziert. Bei den Getöteten handelt es sich um den 50-jährigen Piloten Brent Stokes, der das Flugzeug steuerte. Mit an Bord waren auch sein 16-jähriger Sohn Hunter Stokes. Zudem starben Arlyn Knox, die Schwester des Piloten, und ihr Ehemann Michael Knox. Beide waren 43 Jahre alt. Zu den Opfern gehörten zudem die Söhne von Arlyn und Michael Knox: Charles Holden, 12 Jahre alt, und Truett Knox, 10 Jahre alt.

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Laut Medienberichten war der verstorbene Pilot Brent Stokes Chef des Wasserbauunternehmens Stokes Marine. Seine Schwester Arlyn Knox und deren Ehemann Michael betrieben gemeinsam das IT-Unternehmen Knox Technology. Es gibt Hinweise darauf, dass Michael Knox selbst eine Fluglizenz besaß. Daher sollen beide Piloten obduziert werden, um die Umstände des Todes genauer zu klären.

Familienangehörige äußerten in einer Stellungnahme gegenüber dem NBC-Sender WBBH-TV ihre Trauer. Sie betonten, dass die Opfer bei dem verunglückten Ausflug das getan hätten, was sie liebten. Der gemeinsame Angelausflug sollte den Beginn einer wunderschönen Weihnachtszeit einläuten. Die Familie wollte nach dem Ausflugsziel nach Hause zu ihren weiteren Verwandten zurückkehren. "Wir werden sie immer in unseren Herzen tragen", hieß es in der Erklärung der Hinterbliebenen.

Ermittlungen der Behörden und zukünftige Schritte

Die genaue Ursache des Flugzeugabsturzes ist weiterhin offen und muss durch offizielle Ermittlungen aufgeklärt werden. Für die Untersuchung der Sicherheitsvorfälle in der US-Luftfahrt sind die Bundesbehörden zuständig. Die Federal Aviation Administration (FAA) und die National Transportation Safety Board (NTSB) haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie werden den technischen Zustand der Maschine und die Aufzeichnungen der Flugdaten untersuchen.

Der Absturz hat schwere Folgen für die Familienangehörigen und den Bekanntenkreis der Opfer in Florida und Louisiana. Die Trauerfeierlichkeiten stehen noch aus. Die Behörden werden den genauen Unfallhergang dokumentieren, um mögliche Sicherheitslücken bei kleinen Flugzeugen oder Wetterbedingungen auszuschließen. Die Ergebnisse der Obduktionen werden ebenfalls zur Gesamtbilanz der Ermittlungen beitragen.