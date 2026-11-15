Flugzeugkollision am Miami Airport: Kollaps der Sicherheit und offizielle Untersuchung

Drohende Katastrophe in Miami: Boeing 737 und UPS-Frachtmaschine kollidieren am Samstagabend. Zwei Menschen verletzt, FAA ermittelt.

Eine verheerende Katastrophe hat den Miami International Airport am Samstagabend nur knapp davongetragen, als zwei Großflugzeuge auf dem Vorfeld kollidierten. Die Flügelspitze einer Boeing 737 der panamaischen Fluggesellschaft Copa Airlines rampte frontal gegen die Nase einer Boeing 767 des Paketdienstleisters UPS. Dieser schwerwiegende Vorfall auf dem Rollfeld führte dazu, dass zwei Personen an Bord der Maschinen leicht verletzt wurden, während die Sicherheitsvorkehrungen am internationalen Drehkreuz in Florida sofort überprüft wurden.

Direkte Augenzeugenberichte der Kollision

Die unmittelbaren Folgen des Zusammenstoßes wurden von Passagieren und Piloten dramatisch geschildert. Cesar Ferreira, ein Passagier an Bord der Copa-Airlines-Maschine, beschrieb den Moment, in dem das Leben der Insassen von einer Sekunde auf die andere gefährdet war. Er erklärte, dass das Flugzeug nach der Landung mit normaler Geschwindigkeit rollte, als sich die Situation unvermittelt zuspitzte. Plötzlich trat eine spürbare Unruhe unter den Passagieren auf, gefolgt von einem allgemeinen Aufschrei, bevor ein anderes Flugzeug direkt auf ihre Maschine einschlug.

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Innerhalb der Cockpits spielten sich similarly chaotische Szenen ab. Ein Pilot berichtete, dass seine Maschine plötzlich einen heftigen Ruck zur Seite machte, was auf den seitlichen Aufprall der anderen Maschine hindeutet. Obwohl einige Reisende anfangs in Panik gerieten, griff die Besatzung der Copa Airlines schnell ein und sorgte dafür, dass alle Insassen auf ihren Plätzen blieben, um weitere Verletzungen zu vermeiden. Diese schnelle Reaktion verhinderte wahrscheinlich, dass der Vorfall zu einem viel größeren Unglück mit zahlreichen Toten eskalierte.

Ursachenanalyse und Funkaufzeichnungen

Erste Ermittlungen der Federal Aviation Administration (FAA) deuten darauf hin, dass die UPS-Maschine, die ursprünglich für einen Start nach Bogotá in Kolumbien vorbereitet war, sich zu weit auf das Rollfeld geschoben hatte. Die Fluglotsen hatten die Besatzung des Frachtjets zuvor explizit angewiesen, der Copa-Airlines-Maschine, die gerade aus Panama gelandet war, Vorrang zu gewähren. Diese Anweisung wurde jedoch nicht korrekt befolgt, was zur Kollision führte.

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Die Beweislage wird durch die Aufzeichnungen aus den Black Boxes gestützt, die nun im Fokus der Untersuchung stehen. In den Funkaufnahmen ist die Copa-Airlines-Crew deutlich zu hören, wie der Pilot ausruft, dass jemand in ihre Maschine hineinfahren würde. Die Antwort des Kapitäns des Frachtjets, der sich auf dem Weg zur Startbahn befand, liefert den entscheidenden Beweis für die Fahrlässigkeit: Er bestätigte offen, dass sie zu weit rausgefahren waren und daraufhin von der Copa-Maschine mit dem Flügel gestreift wurden.

Materielle Schäden und Evakuierung der Passagiere

Die visuellen Beweise der Kollision zeigen das Ausmaß der Zerstörung an den Luftfahrzeugen. Fotos, die nach dem Vorfall gemacht wurden, dokumentieren, dass die Nase der UPS-Maschine massiv eingedrückt wurde. Zusätzlich klafft ein großes Loch in der linken Außenverkleidung der Maschine, was auf die Wucht des Aufpralls der Flügelspitze hinweist. Trotz dieser schweren strukturellen Schäden blieb die Integrität der Passagierkabinen der Boeing 737 weitgehend erhalten.

Copa Airlines bestätigte in einer offiziellen Stellungnahme, dass alle 166 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder der eigenen Maschine das Flugzeug sicher verlassen konnten. Die beiden Personen, die sich bei dem Vorfall leicht verletzt hatten, wurden umgehend vor Ort medizinisch versorgt. Die schnelle Evakuierung war ein entscheidender Faktor, um das Potenzial für weitere Verletzungen oder gar Todesfälle zu minimieren, da bei ähnlichen Vorfällen oft Rauchentwicklung oder Brandgefahr besteht.

Auswirkungen auf den Flugbetrieb und zukünftige Schritte

Der Zusammenstoß ereignete sich in einer kritischen Phase für den Miami International Airport, in der das Flugfeld bereits durch zahlreiche Verspätungen und Flugausfälle belastet war. Diese Verzögerungen waren auf komplexe logistische Probleme und Kapazitätsengpässe zurückzuführen, die den Stress auf dem Rollfeld erhöhten. Die Kollision zwischen den zwei Großflugzeugen hat diese ohnehin schon angespannte Lage weiter verschärft und zu erheblichen Unterbrechungen im Flugbetrieb geführt.

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Die Federal Aviation Administration hat eine umfassende Untersuchung des Vorfalls eingeleitet, um die genauen Umstände und Schuldfragen zu klären. Es ist davon auszugehen, dass die Sicherheitsprotokolle am Miami International Airport in Zukunft verschärft werden, um derartige Zwischenfälle in der Zukunft zu verhindern. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden nicht nur Auswirkungen auf die beteiligten Fluggesellschaften haben, sondern auch die operativen Abläufe am gesamten Flughafen nachhaltig verändern.