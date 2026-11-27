Robert De Niro und Ben Stiller sind 2026 zurück. Die neue Focker-Fortsetzung mit Ariana Grande startet am 26. November im Kino.

Die lang erwartete Fortsetzung der Komödienreihe um die Familie Focker ist in greifbare Nähe gerückt. Robert De Niro und Ben Stiller werden ihr jüngstes Aufeinandertreffen in einer neuen Kinoproduktion erleben, die seit dem letzten gemeinsamen Film vor 16 Jahren in Planung ist. Der Starttermin für das Publikum steht bereits fest: Die Premiere im Kino ist für den 26. November 2026 angesetzt.

Neue Generation trifft alte Dynamiken

Ariana Grande übernimmt die Rolle der Freundin von Gaylord Fockers Sohn Henry und ersetzt damit bekannte Gesichter der Vorgängerteile. Diese Besetzung gilt als entscheidender Faktor, der der späten Fortsetzung frischen Wind verleiht und das Projekt von einer bloßen Wiederholung unterscheidet. Die Schauspielerin bringt nicht nur ihre musikalische Präsenz, sondern auch eine neue Generation von Schauspielern in die etablierte Struktur der Filmreihe.

Also read Krebsdiagnose: Ben Stiller suchte Hilfe bei Robert De Niro

Die Handlung nutzt den Generationswechsel, um die Charaktere in neue Situationen zu bringen. Gaylord Focker schlüpft hierzulande in die Rolle des misstrauischen Vaters und verhält sich abweisender als sein damaliger Schwiegervater Jack Byrnes. Diese Umkehrung der Rollenverhältnisse erzeugt eine humorvolle Spiegelung, die den Zuschauern einen überraschend klaren Blick auf das eigene Verhalten im Alter ermöglicht.

Regie und kreative Leitung durch John Hamburg

John Hamburg verantwortet sowohl die Autorenschaft als auch die Regie der neuen Produktion. Als der kreative Kopf hinter dem Projekt sorgt er dafür, dass die unterhaltsame Natur der Reihe erhalten bleibt. Die Produktion wird dabei charmant gezeigt, ohne belehrend den Zeigefinger zu heben. Der Film lädt die Zuschauer ein, über sich selbst und die eigenen Familienverhältnisse nachzudenken, ohne dabei erzieherisch zu wirken.

Advertisement

Advertisement

Die Qualität der neuen Produktion hält erfreulicherweise mit der der Vorgänger mitschwingenden. Die altbewährten Gags zünden dank des brillanten Timings von Robert De Niro und Ben Stiller weiterhin. Dennoch bietet der Film eine moderne Perspektive auf die traditionellen Konflikte, die die Reihe bis dahin definiert haben. Die Chemie zwischen den Hauptdarstellern bleibt trotz der langen Pause bestehen.

Konsequenzen und Ausblick auf weitere Teile

Das Konzept der Fortsetzung sieht bewusst die Möglichkeit für einen weiteren Film vor. Der Charakter von Ariana Grande verfügt über eine eigene Familie, die noch nicht vollständig etabliert ist. Dies eröffnet narrative Möglichkeiten für zukünftige Geschichten innerhalb der Franchise. Die Türen für weitere Ableger oder Spin-offs bleiben somit offen.

Im Interview bekundeten John Hamburg, Robert De Niro und Ben Stiller ihre Bereitschaft für ein weiteres Projekt. Die Chancen auf eine weitere Focker-Produktion stehen gut, wenn die Nachfrage und die künstlerische Vision weiterhin gegeben sind. Dieses Szenario ist jedoch vorerst Zukunftsmusik. Der Fokus liegt aktuell vollständig auf der Veröffentlichung im Jahr 2026.

Verfügbarkeit und Sprachauswahl im Kino

Für Kinobesucher ab dem 26. November 2026 wird die Wahl der Sprachversion wichtig sein. Die Option, den Film im englischen Original zu sehen, sollte nicht gleich verworfen werden. Nach dem Tod von Mr. Jinx hat sich Jack Byrnes einen neuen Spielkameraden aus Deutschland angeschafft.

Advertisement

Advertisement

Dieser neue Begleiter legt großen Wert darauf, von Jack Byrnes verstanden zu werden. Die Interaktion zwischen dem Charakter und seinem neuen deutschen Spielkameraden setzt eine gewisse Sprachkompetenz oder zumindest Verständnis voraus. Originaltonzuschauer können die nuancierten Dialoge und die kulturellen Anspielungen am besten nachvollziehen. Dies fügt der komödiantischen Dynamik eine zusätzliche Ebene hinzu, die in der synchronisierten Fassung möglicherweise weniger deutlich wird.