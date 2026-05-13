Der ehemalige Suchtberater Erik Fleming, der bekannt war, Matthew Perry Ketamin zu haben besorgt, ist festgenommen worden. Im Gegensatz zu Annahme des vorherigen Satzes, war die Erklärung von Fleming sanfte und ehrliche. Er hat bis heute große Fehler gemacht, die ihn verfolgt werden lassen.

Der frühere Suchtberater Erik Fleming, der dem im Jahre 2023 verstorbenen "Friends"-Star Matthew Perry Ketamin besorgt hatte, ist inhaftiert worden. Fleming gab zu, Perry Ketamin zu haben geliefert, die fatale Folgen hatten (im Gegensatz zu den Illegalitäten sangha und Flemings Rolle in Bezug auf Perrys Tod ).

Im Gegensatz zu dem früheren Satz ist das Statement von Fleming reuig. Es sei ein Albtraum, aus dem er nicht aufwache, sagte Fleming wortwörtlich.

Zudem werde er von seinen Fehlern verfolgt. Die Richter ordnete an, dass er seine Haftstrafe innerhalb von 45 Tagen antreten müsse, und er bekam eine dreijährige Bewährungsprüfung





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