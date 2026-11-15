Fodors No List 2027: Acht Reiseziele mit Massentourismus-Alarm

Der US-Reiseführer Fodors warnt vor Massentourismus in acht Destinationen für 2027. Die Liste benennt kritische Ziele in Europa und weltweit. Lesen Sie hier die Details.

Der bekannte US-Reiseführer Fodor's hat seine jährliche "No List" für das Jahr 2027 veroffentlicht und warnt Reisende vor acht Destinationen, die unter den Folgen des Massentourismus leiden. Die Liste enthält vier europäische Ziele, darunter die Amalfiküste und das albanische Albanien, sowie weitere internationale Reiseziele wie Bali in Indonesien und Ngorongoro in Tansania. Der Rat der Redaktion zielt darauf ab, Urlaubern zu helfen, Orte mit übermäßiger Besucherbelastung zu vermeiden, um die Natur und die Lebensqualität der Einheimischen zu schonen.

Kritik an der Amalfikuste und Albanien

An der Amalfiküste ist die Lage im Sommer besonders angespannt, da die Gegend trotz ihrer Schönheit unter extremem Andrang leidet. Stattdessen von Ruhe am Meer zu träumen, müssen Urlauber hier oft auf engstem Raum neben anderen Reisenden ausharren. Der berühmte Reiseführer Fodor's zählt diese italienische Küstenregion explizit zu den abzulehnenden Zielen, da die Infrastruktur und die natürlichen Ressourcen an ihre Grenzen stoßen. Die Schönheit der Region wird durch die schiere Menge der Besucher in den Schatten gestellt, was das Erlebnis für viele Touristen erheblich trübt.

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Albanien stellt ein weiteres schwerwiegendes Beispiel für diese Entwicklung dar. Im Jahr 2025 zählte das Land rund 12,47 Millionen Besucher, was das Land vor enorme Herausforderungen stellt. Das türkiseblaue Wasser und die günstigen Preise locken zwar viele Reisende an, doch die Infrastruktur ist dieser Flut nicht gewachsen. Vor allem die Müllentsorgung und die Abwasseraufbereitung kommen mit den Anforderungen nicht hinterher. Zudem geraten geschützte Lebensräume in Gefahr, da immer mehr Hotels an der Küste entstehen und die natürliche Balance stören.

Probleme in Ostia und auf Bali

Ostia, ein beliebtes Strandresort in der Nähe Roms, leidet unter kilometerlangen Staus auf der schmalen Küstenstraße. Autos und Reisebusse drängeln sich auf den engen Wegen, während gleichzeitig die Mietpreise in die Höhe schießen. Ferienwohnungen erweisen sich für Eigentümer als lukrativer als langfristige Vermietungen an die ansässige Bevölkerung. Im Jahr 2023 wurden rund 36,7 Prozent der Wohnungen in Ostia als Zweitwohnsitze oder nur gelegentlich genutzt. Diese Entwicklung führt dazu, dass die einheimische Bevölkerung verdrängt wird und bezahlbarer Wohnraum zunehmend knapp wird.

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Auch auf der indonesischen Ferieninsel Bali häufen sich die negativen Berichte. Müllberge, Luftverschmutzung und Wasserknappheit belasten die Insel massiv. Die touristische Infrastruktur kann die Abfallmengen nicht mehr bewältigen, und die Umweltverschmutzung beeinträchtigt sowohl das marine Ökosystem als auch die Gesundheit der Bewohner. Gleichzeitig fehlt es an klaren Regelungen, um den Wasserverbrauch nachhaltig zu steuern, was die Lage im Sommer weiter verschärft. Diese Kombination aus ökologischem Stress und infrastruktureller Überlastung macht Bali zu einem kritischen Fallbeispiel für den globalen Massentourismus.

Soziale und okologische Folgen weltweit

In Ngorongoro in Tansania setzt der Tourismus empfindliche Ökosysteme und die Interessen der lokalen Bevölkerung unter Druck. Die Einzigartigkeit der Region wird durch die massenhafte Ankunft von Reisenden gefährdet, die oft nicht ausreichend über die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen informiert sind. Ähnliche Probleme bestehen bereits in früheren Kandidaten der Liste wie Venedig und Barcelona, die weiterhin mit den Folgen des übermäßigen Tourismus kämpfen. Diese Städte demonstrieren, dass die Situation nicht von heute auf morgen gelöst werden kann, wenn keine grundlegenden Veränderungen in der Tourismussteuerung vorgenommen werden.

Ziele der Fodors No List fur 2027

Fodor's fordert ausdrücklich keinen Boykott der betroffenen Regionen. Stattdessen soll die Liste Reisende dazu bewegen, bewusster und verantwortungsvoller Urlaub zu machen. Im Sommer verdoppelt sich die Bevölkerung auf einigen Inseln ungefähr, was Straßen und die Wasserversorgung extrem belastet. Durch das Bewusstsein für diese Probleme hoffen die Autoren, dass Urlauber Alternativen finden oder ihre Reiseplanung anpassen. Die Liste von 2027 richtet den Blick bewusst auf andere betroffene Reiseziele, um die Aufmerksamkeit auf die globalen Auswirkungen des Massentourismus zu lenken und nachhaltige Lösungen zu fördern.