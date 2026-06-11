Fokus auf Brasilien: Christian Wück plant den Weg zur Weltmeisterschaft

Bundestrainer Christian Wück reist nach Brasilien, um Quartiere zu prüfen, und konkretisiert den Kernkader für das anstehende WM-Turnier.

Während sich viele Nationalspielerinnen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in ihren wohlverdienten Sommerurlaub verabschieden und Ziele wie Spanien, Griechenland oder Italien ansteuern, sieht die Situation für Bundestrainer Christian Wück völlig anders aus.

Während Torhüterin Ann-Katrin Berger einen Abstecher zur Männer-Weltmeisterschaft in New York plant, bereitet sich Wück auf eine weitaus strategischere Reise vor. Sein Ziel ist Brasilien, der Austragungsort der kommenden Weltmeisterschaft. Nachdem die Mannschaft am vergangenen Freitag durch einen souveränen 2:0-Sieg gegen Norwegen das Ticket für das große Turnier im nächsten Sommer sichergestellt hat, nutzt der Trainer die Zeit nun für eine detaillierte Vorort-Inspektion. Die Suche nach dem idealen Team-Quartier, dem sogenannten Campo Bahia, steht im Zentrum seiner Bemühungen.

Es geht dabei nicht nur um die Qualität der Trainingsplätze, sondern auch um die logistischen Rahmenbedingungen und die klimatischen Gegebenheiten, die in Südamerika eine ganz eigene Herausforderung darstellen. Wück möchte sicherstellen, dass seine Spielerinnen unter optimalen Bedingungen regenerieren und trainieren können, um die maximale Leistungsfähigkeit abzurufen. Parallel zu diesen organisatorischen Vorbereitungen hat Wück bereits einen Großteil seiner sportlichen Planung abgeschlossen. Knapp ein Jahr und wenige Tage vor dem Eröffnungsspiel steht der Kern des Kaders bereits fest.

Der Trainer verfolgt hierbei eine klare Philosophie: Er möchte den bestehenden Konkurrenzkampf innerhalb der Gruppe zwar bestätigen, aber nicht durch neue Namen künstlich erweitern. Sein Vertrauen gilt primär den Spielerinnen, die in der letzten Phase der Qualifikation und den Vorbereitungsspielen bereits überzeugt haben. Aktuell sieht es so aus, dass drei Torhüterinnen und zwanzig Feldspielerinnen sehr gute Chancen auf einen Platz im endgültigen WM-Kader haben. Im Tor konkurrieren Ann-Katrin Berger, Stina Johannes und Ena Mahmutovic.

Die Defensive wird durch eine starke Besetzung mit Namen wie Giulia Gwinn, Marie Müller, Janina Minge, Kathy Hendrich und Sophia Kleinherne stabilisiert, ergänzt durch Rebecca Knaak, Camilla Küver, Carlotta Wamser sowie Franziska Kett. Im Mittelfeld bilden Elisa Senß, Sjoeke Nüsken, Lisanne Gräwe, Linda Dallmann und Larissa Mühlhaus das Rückgrat. Die Offensive wird durch die Dynamik von Jule Brand, Vivien Endemann, Nicole Anyomi, Lea Schüller, Klara Bühl und Selina Cerci befeuert.

Trotz dieser weitgehend gefestigten Struktur gibt es noch einige offene Fragen, insbesondere im zentralen Mittelfeld, das derzeit noch etwas dünner besetzt ist. Hier hofft das Team vor allem auf die Rückkehr von Lena Oberdorf, die lange Zeit mit einer Verletzung zu kämpfen hatte. Ihr Comeback und ihre Integration in den Kader könnten für die Balance der Mannschaft entscheidend sein.

Ebenfalls im Blick des Trainers sind Sydney Lohmann sowie die Stürmerin Giovanna Hoffmann, die beide versuchen, den Weg zurück in die Nationalmannschaft zu finden. Eine potenzielle Hürde für einige Kandidatinnen könnten jedoch Vereinswechsel ins Ausland sein. Christian Wück betont immer wieder, dass regelmäßige Spielzeit das wichtigste Kriterium für eine Nominierung ist. Er ist sich bewusst, dass Spielerinnen nach einem Transfer oft eine gewisse Anlaufzeit benötigen, um sich an neue Ligen und Systeme anzupassen, und wird ihre Entwicklung daher genau beobachten.

Neben der individuellen Form steht nun die strategische Weiterentwicklung im Vordergrund. Da einige Spielerinnen kaum Erfahrung in Begegnungen mit Mannschaften außerhalb Europas haben, ist es die Priorität des Trainerstabs, für den kommenden Herbst gezielt Testspiel-Gegner aus anderen Kontinenten zu finden. Nur so kann die Mannschaft lernen, mit den unterschiedlichen Spielstilen und Bedingungen umzugehen, die sie in Brasilien erwarten werden





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