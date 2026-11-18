Das FOMC-Protokoll signalisiert klar eine Zinsanhebung am 9. Dezember. Die Fed warnt KI-Investitionen als Inflationsrisiko und zeigt interne Splitterung.

Das US-Notenbankchef Kevin Warsh leitete mit dem veröffentlichten Protokoll des jüngsten Treffens des Offenmarktausschusses ( FOMC) ein klares Signal an die Märkte: Eine weitere Zinsstraffung steht unmittelbar bevor. Die US-Währungshüter sind sich weitgehend einig, dass aggressive Maßnahmen notwendig sind, um die inflationsbedingten Risiken einzudämmen, die durch massive Investitionen in die künstliche Intelligenz getrieben werden. Trotz der internen Uneinigkeit über die genaue Höhe der Anhebung bleibt der Kurs der Verschärfung erhalten.

Zinsentscheid am 9. Dezember und interne Spaltung

Die Mehrheit der zwölf stimmberechtigten Mitglieder des FOMC vertritt die Ansicht, dass eine Erhöhung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte am 9. Dezember angemessen ist, um das Inflationsziel von zwei Prozent zeitnah zu erreichen. Einige Stimmen im Ausschuss gehen sogar so weit, dass eine Erhöhung um 50 Basispunkte erforderlich sein könnte, um den Inflationsdruck wirksam zu bekämpfen. Nur maximal drei der Zentralbanker wünschen sich noch weitere Daten, bevor sie der nächsten Anpassung zustimmen. Damit ist die Unsicherheit bezüglich der nächsten Maßnahme weitgehend beseitigt, da ein Konsens für weitere Straffungen besteht.

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Die Entscheidung im Oktober war jedoch nicht einstimmig getroffen worden, was auf tiefgreifende Differenzen innerhalb des Gremiums hinweist. Unter der Ägide von Ben Bernanke, Janet Yellen und Jerome Powell war Einigkeit bei solchen Beschlüssen lange Zeit üblich. In diesem Jahr stemmten sich zwei Notenbanker gegen den Mehrheitsentscheid, die weitere Straffung abzulehnen. Diese historische Abweichung von der Norm unterstreicht die Dringlichkeit, mit der die Fed-Verantwortlichen der aktuellen Teuerungsentwicklung begegnen müssen. Die Protokolle offenbaren somit nicht nur eine Entscheidung, sondern auch eine wachsende politische und ökonomische Fragmentierung.

Falken und Dullen: Die Rollen von Warsh, Cook und Hammack

Beth Hammack, die Leiterin des Fed-Ablegers in Cleveland, zählte bereits im Oktober zu den entschiedenen Befürwortern einer Anhebung des Tagesgeldsatzes um 25 Basispunkte. Sie gilt als ausgewiesene Inflationsfalkin, die auf eine konsequente Straffung des geldpolitischen Kurses drängt. Ihr Votum steht im starken Kontrast zu dem überraschenden Widerstand von Vorstandsmitglied Lisa Cook. Cook plädierte ebenfalls für eine leichte Straffung, brach damit aber zum ersten Mal seit über einem Jahr mit der Linie des Ausschusses. Dieses Verhalten ist politisch hochbrisant, da Cook seit Längerem mit US-Präsident Donald Trump im Clinch liegt, der versucht hat, die Demokratin wegen angeblichen Hypothekenbetrugs aus dem Amt zu drängen.

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Gerichte haben diese Klagen zwar zurückgewiesen, doch die politisch motivierte Spannung bleibt ein Faktor in der Diskussion um die Unabhängigkeit der Notenbank. Im Gegensatz zu seinen Kollegen im Offenmarktausschuss lässt sich US-Notenbankchef Kevin Warsh nicht in die Karten schauen. Für ihn sind längerfristige Reformen derzeit wichtiger als kurzfristige Zinsbeschlüsse. Warsh plant, die Zahl der Sitzungen mit Schwerpunkten auf Zinsentscheidungen bis 2028 von acht auf sechs pro Jahr zu reduzieren. Stattdessen sollen die Pläne seiner neuen Arbeitsgruppen bei den FOMC-Sitzungen breiten Raum einnehmen, was auf eine Verschiebung der strategischen Prioritäten hindeutet.

Christopher Waller fordert kumulative Straffungen

Vorstandsmitglied Christopher Waller nahm kein Blatt vor den Mund, als er die Dringlichkeit der Situation darlegte. Er erinnerte an die drei Zinssenkungen vom vergangenen Jahr und warnte davor, dass die aktuellen Preissteigerungen bei dem bisherigen Zinsniveau von 2025 nicht ohne langfristige Folgen bleiben werden. Waller erklärte in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC, dass es sicherlich nicht ausreichen werde, den Leitzins einfach wieder zu erreichen. Die Konsequenz, so der Notenbanker, sei, dass die Lockerungen aus dem Vorjahr ausgeglichen werden müssten.

Darüber hinaus müsse die Fed mit weiteren Zinserhöhungen nachlegen, um die makroökonomische Stabilität wiederherzustellen. Waller kann sich kumulative Straffungen um mindestens zwei Prozentpunkte vorstellen, um die Inflation nachhaltig zu bekämpfen. Zuvor hatte er dargelegt, dass eine Teuerungsrate von monatlich 0,3 Prozent, die im Oktober sogar überschritten wurde, in drei Wochen eine einmalige Anhebung um 50 Basispunkte rechtfertigen würde. Seine harte Linie spiegelt die Sorge wider, dass eine zu frühe Lockerung der geldpolitischen Zügel die Bemühungen um Preisstabilität zunichtemachen könnte.

KI-Investitionen als neue Inflationsursache

Das Protokoll unterstrich deutlich die Rolle der Künstlichen Intelligenz als bedeutende Ursache der Inflationsrisiken. US-Notenbankchef Kevin Warsh bezeichnete KI in einer Geste des Entgegenkommens gegenüber US-Präsident Donald Trump sogar als Superintelligenz. Die Fed identifizierte die massiven Investitionen in Rechenzentren und die eng verflochtenen Finanzierungsvereinbarungen zwischen den führenden KI-Unternehmen als zentrale Treiber der Preisdynamik. Diese technologische Expansion führt zu einer breit angelegten Teuerung, die insbesondere die Tech-Branche betrifft.

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Die starke Nachfrage nach elektronischen Produkten und anderen Waren hat bereits zu messbaren Preissteigerungen geführt. Falls die Renditen dieser Investments enttäuschend ausfallen und die Hausse bei KI-Aktien sich als Preisblase herausstellt, könnten die resultierenden Verluste einen Schneeballeffekt entfalten, warnt die Fed. Dieses Szenario birgt das Risiko systemischer Verluste, die den gesamten Finanzmarkt destabilisieren könnten. Gleichwohl gehen die Notenbanker allgemein davon aus, dass der Inflationsdruck im kommenden Jahr spürbar nachlassen wird, selbst wenn die aktuellen Risiken ernst zu nehmen sind.