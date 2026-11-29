Die Foo Fighters geben auf ihrer kräftezehrenden Tour alles. Danach ziehen sie sich erst mal auf unbestimmte Zeit zurück.

eine längere Auszeit an. Derzeit feiert die Rockband ihr 31-jähriges Bestehen und hat auch im kommenden Jahr noch mehrere Konzerte geplant. Danach soll aber vorerst Schluss sein.

Wann die Fans ihre Lieblinge wieder auf der Bühne sehen werden, ließ der Sänger bewusst offen.

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"Danach können wir für eine Weile verschwinden. Ich weiß nicht, wie lange es sein wird, aber wir können verschwinden"das Tourleben, wie er betont. Seine Bandkollegen Nate Mendel,, Chris Shiflett, Rami Jaffee und Ilan Rubin bezeichnete er als seine engsten und besten Freunde. Die gemeinsamen Auftritte mit ihnen bereiten ihm offenbar so viel Spaß, dass sie fast schon zur Sucht werden können.