Foodwatch kürt Kandidaten für den Goldenen Windbeutel 2026 - Diese Produkte sind die größten Werbelügen

Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat die Kandidaten für den Negativpreis Goldener Windbeutel 2026 bekannt gegeben. Ausgezeichnet werden Produkte mit besonders dreister Werbung, darunter ein überteuertes Backpulver, eine versteckte Preiserhöhung bei Kaugummis, ein Joghurt mit minimalem Matcha-Gehalt sowie fragwürdige Gesundheitsversprechen bei Vitamin-Konzentrat und Libido-Gummibärchen. Verbraucher können online bis zum 5. Juli abstimmen.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch ruft zur Wahl des Goldenen Windbeutels 2026 auf, einem Negativpreis für die dreisteste Werbelüge des Jahres. Verbraucher können bis zum 5. Juli online über die Kandidaten abstimmen.

Ausgezeichnet werden Produkte, die mit irreführender Werbung, fragwürdigen Gesundheitsversprechen oder versteckten Preiserhöhungen auffallen. Ziel der Aktion ist es, auf besonders dreiste Marketingpraktiken aufmerksam zu machen und den Druck auf Hersteller zu erhöhen, ihre Produkte ehrlich zu bewerben. In den vergangenen Jahren sorgte der Preis regelmäßig für Schlagzeilen und führte in manchen Fällen sogar zu Produktänderungen oder einer Anpassung der Werbeaussagen. Zu den diesjährigen Kandidaten gehört das Airfryer Backin Backpulver von Dr. Oetker.

Foodwatch kritisiert, dass dieses Produkt trotz identischer Backergebnisse wie herkömmliches Backpulver rund dreimal so viel kostet. Der Hersteller nutze den Hype um Heißluftfritteusen schamlos aus, um Kunden mit einem angeblich speziellen Produkt zur Kasse zu bitten. Ein weiterer Kandidat sind die Airwaves-Kaugummis von Mars. Hier wurde die Packungsgröße von zwölf auf zehn Stück reduziert, ohne den Preis entsprechend zu senken.

Foodwatch spricht von einer versteckten Preiserhöhung von bis zu 20 Prozent. Der Bio-Joghurt Matcha Mango von Andechser Natur wirbt groß mit der Trendzutat Matcha, enthält aber laut Foodwatch nur 0,1 Prozent davon. Die grüne Farbe stamme vor allem von Algenpulver, und der hohe Zuckergehalt von 60 Gramm pro Becher widerspreche dem gesunden Image, das mit Matcha suggeriert werde. Das Vitamin-Konzentrat LaVita steht wegen überzogener Gesundheitsversprechen in der Kritik.

Foodwatch verweist auf den hohen Preis von rund 100 Euro pro Liter und bemängelt, dass die beworbenen Wirkungen wissenschaftlich nicht haltbar seien. Für die Libido-Fruchtgummis von Beautybears rechnet die Organisation vor: Sie seien für die Libido etwa so nützlich wie herkömmliche Gummibärchen, kosteten aber ein Vielfaches. Die Verbraucher haben nun die Wahl, welches dieser Produkte den Negativpreis erhält. Für die Hersteller ist die Auszeichnung eine Peinlichkeit, die oft zu Umsatzeinbußen und Reputationsverlusten führt.

Foodwatch hofft, mit der Aktion langfristig für mehr Transparenz und Ehrlichkeit in der Werbung zu sorgen





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