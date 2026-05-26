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Der SC União Torreense lebt den Traum aller Bielefelder und Kaiserlauterer der vergangenen Jahre. Die beiden Zweitligisten schafften es 2024 und 2025 je einmal ins Pokalfinale , mussten sich da aber jeweils dem großen Favoriten aus der ersten Liga geschlagen geben.

Nicht so der SC União: Seit 34 Jahren hat Torreense nicht mehr in der ersten Liga gespielt, trotzdem zwang der Klub im portugiesischen Pokalfinale das großeerst in die Verlängerung und schlug da dann eiskalt zu. Es ist der erste Titel für União seit mehr als 70 Jahren.

Gefeiert wurde aber nicht nur der Pokalsieg: Dank des sensationellen Erfolges ist der Zweitligist in der kommenden Saison auch für die An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von reddit, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Du kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Viele Meister-, Auf- und Abstiegskämpfe entschieden sich am Wochenende. So unglücklich wie Dukla Prag hat sich aber wohl keine weitere Mannschaft angestellt.

Ein Unentschieden hätte den Tschechen bereits gereicht, um sich in der ersten Liga zu halten. Im direkten Duell mit Banik Ostrau schoss sich Prag selbst in die zweite Liga und rettete den Gegner und direkten Konkurrenten Ostrau noch in die Relegation. Alle drei Gegentore der 0:3-Niederlage waren Prager Eigentore. Einmal mit der Brust, einmal mit dem Kopf, einmal mit dem Knie sorgten drei Prager Spieler für den kuriosen Ausgang der Saison.

Man könnte sagen, sie haben einen schlechten Prag erwischt. All 3 own goals by Dukla Prague in their match with Banik Ostrava that caused their direct relegation from Czech league An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von reddit, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Du kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.

Ab sofort sammeln wir für euch jeden Montag die wichtigsten und witzigsten, die skurrilsten und skandalösesten, die schönsten und schlimmsten Ereignisse der Fußballwelt außerhalb der deutschen Männer-Bundesliga.am Wochenende mit vier Scorern beim 5:0 des belgischen Meisters gegen KAA Gent. Dreimal netzte Nicolo Tresoldi selbst, einmal legte er für seinen Sturmpartner Christos Tzolis auf. In der belgischen Liga wurde Tresoldi Torschützenkönig, in der Meisterrunde landetet er hinter Tzolis auf Platz zwei der besten Torjäger.

Für die WM wurde er trotzdem nicht nominiert – weder für Deutschland noch für Italien. Proper goal poacher. Mirip Burkardt jedoch dgn potensi yang lebih tinggi An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von X.com, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Du kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.

Offiziell aufgestiegen ist Wisla Krakau schon seit einigen Wochen. Nach vier Jahren Abstinenz ist der 13-malige polnische Meister also zurück in der Ekstraklasa. Das muss natürlich gefeiert werden. Dafür warteten die Fans bis zum letzten Spieltag, ließen es dann aber so richtig krachen.

Tausende Anhänger fluteten am Sonntagabend das Stadtzentrum Krakaus und ließen die Stadt mit reichlich Pyrotechnik erleuchten. Der Stadionsprecher vom SC Paderborn hätte hier so seine Probleme gehabt. An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von reddit, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Du kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.

Der Modus der DFB-Nachwuchsliga ist mitunter kompliziert. So kompliziert, dass er auch dem ein oder anderen Spieler nicht bekannt zu sein scheint. Anders ist der Spielverlauf zwischen der U19 deskaum zu erklären. Grundsätzlich gilt: Vereine, die kein Nachwuchsleistungszentrum unterhalten, bleiben in der Nachwuchsliga, wenn sie in Liga B in ihrer Gruppe auf einem der ersten vier Plätze landen.

Zwischen Pirmasens und Saarbrücken ging es am Wochenende um genau diesen vierten Platz, Pirmasens war mit zwei Punkten Rückstand auf Saarbrücken zum Siegen verdammt. Und lange lief es wie geschmiert für den FK. Nach 90 Minuten führte Pirmasens ungefährdet mit 4:1 und hätte sich damit den Verbleib in der Nachwuchsliga gesichert. Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf. 90.

+1, 90. +4 und 90. +10 – und zack, war Saarbrücken wieder Vierter. Pirmasens muss nach dem Zusammenbruch in der Nachspielzeit zurück in die Oberliga. die u19 von pirmasens hat einen sieg gebraucht um in der bundesliga zu bleiben. in der 90. minute stand es 4:1 für pirmasens. da konnte ja nix mehr schief gehen, oder?

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