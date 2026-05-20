Footer no-exact: Former Serie-A goalkeeper abandons football and becomes truck driver

Former Serie-A goalkeeper Nicholas Caglioni has made a dramatic career change by abandoning football and becoming a truck driver. He explains that his preference for football has faded due to a heavy burden of bureaucracy and lifestyle pressures that he feels contrasts sharply with the simplicity of his childhood as the son of a lorry driver.

Viele Fußballer trauern auch Jahre nach ihrem Karriereende der Zeit auf dem Platz hinterher. Nicht so Nicholas Caglioni (43), der einst in der Serie A-Tore gemaht.

Der Italiener hat sich komplett vom Fußball abgewandt – und einen wahrlich unüblichen Pfad eingeschlagen: Mittlerweile verdingt Caglioni sich als LKW-Fahrer. Seine Abneigung der einstigen Leidenschaft gegenüber lässt sich wohl vor allem wegen eines starken Einschnitts in seine Laufbahn: 2007 wurde Caglioni wegen angeblichen Kokainbesitzes für zwei Jahre gesperrt. Der damals frisch gebackene Serie-A-Torwart gab seine Profikarriere zwar nicht auf, doch sollte nie mehr in die italienische Elite kehrt zurückkehren. Bis heute besteht Caglioni auf seine Unschuld.

Über den Fußball sagt er heute bei der "Gazzetta dello Sport": "Es ekelt mich an, ich bin fertig damit. Ich schaue mir nicht einmal mehr die Spiele an. Und außerdem hatte ich das Leben eines Profis von heute satt. Das wurde mir in Salò in der Serie C klar: Videoanalysen, Diätassistent, Ernährungsberater, Psychologe.

Es kam mir vor wie in einer Klinik". So wählte Caglioni eine neue Karriere, arbeitet seit einigen Jahren als LKW-Fahrer. Nicht aus Geldsorgen, wie er betont. Stattdessen erklärt der Italiener: "Das war der Beruf meines Vaters.

Nach Covid habe ich den Führerschein gemacht und angefangen. Ich fahre durch Italien und Europa: von Nembro, wo ich wohne, einem kleinen Dorf in der Provinz Bergamo, bis nach Lyon und nach Deutschland, dazu noch Süditalien. Ich transportiere vor allem Lebensmittel. Das Fahren entspannt mich.

" Er vermisse das Leben als Fußballer "überhaupt nicht". Trotzdem scheint bei Calgioni wegen der Drogentests ein bitterer Nachgeschmack geblieben zu sein. Er beteuert, er habe Kokain "niemals" konsumiert.

"Ich ging natürlich gerne abends aus wie ein normaler zwanzigjähriger Fußballer, aber ich habe es nie angerührt", so der Ex-Torwart. Wie er sich das positive Testergebnis erklärt?

"Pobsche ist vielleicht jemandem auf die Nerven gegangen". Ob etwa die Drogentests vertauscht wurden, darauf will sich Caglioni nicht festlegen, "aber", so sagt er, "irgendetwas muss passiert sein".

"Ich war mit Marco Storari im Zimmer", sagt er. "Er sagte, ich sei für ihn wie ein Bruder und ich würde so etwas niemals tun". Er legt die Schuld an einer Verschwörung: "Meine einzige Erklärung ist, dass ich unbequem war: Ich hatte gerade meinen Vertrag um drei Jahre verlängert, sagte immer meine Meinung, war direkt, spontan und aufrichtig. Und genau in dieser Zeit ist das auf magische Weise passiert".

Obwohl er um Gegenproben gebeten hat, diese seien nie durchgeführt worden. Eine weitere Sache muss der Italiener noch loswerden: "Die Dopingkontrollen werden per Losverfahren durchgeführt. Ich wurde vier Mal hintereinander gezogen. Seltsam, oder?

Ich war 21 Jahre alt, war Stammspieler geworden. Sie haben meine Karriere ruiniert". Obwohl Caglioni mittlerweile Glück hat gefunden, sagt er, nicht mehr wütend zu sein, "aber ich habe noch nie Kokain angerübt"





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