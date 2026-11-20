Apple TV Plus' Serie For All Mankind zeigt eine alternative Geschichte des Mondwettlaufs ab 1969. Fünfte Staffel 2026, sechste ist Finale. Hintergründe und Besetzung.

Die preisgekrönte Serienproduktion For All Mankind auf dem Streamingdienst Apple TV Plus präsentiert ein faszinierendes alternatives Szenario der Weltraumgeschichte. Die narrative Grundidee dreht den historischen Wendepunkt der ersten bemannten Mondlandung um und untersucht die Folgen, wenn die Sowjetunion vor den USA den ersten Schritt auf dem Erdtrabanten gesetzt hätte. Diese Prämisse dient als roter Faden für eine tiefgreifende Untersuchung von Technologie, Politik und menschlichem Ehrgeiz über mehrere Jahrzehnte hinweg.

Alternativer Mondwettbewerb beginnt 1969

Die Geschichte der Serie nimmt ihren Ausgangspunkt im Jahr 1969, einer Zeitlinie, die sich fundamental von unserer Realität unterscheidet. In dieser fiktiven Chronologie gelingt der Sowjetunion die Erstlandung auf dem Mond, während die Vereinigten Staaten mit einer Niederlage konfrontiert sind. Dieser historische Rückschlag löst in den USA keinen Verzicht auf das Raumfahrtprogramm aus, sondern befeuert stattdessen einen neuen, intensiveren Wettbewerb. Der kosmische Wettlauf erfährt dadurch eine beschleunigte Dynamik, die weit über das hinausgeht, was in der bekannten Geschichte stattfand.

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Die Erzählstruktur begleitet eine Generation von Astronauten, Ingenieuren und Mitarbeitenden der National Aeronautics and Space Administration (NASA) über einen langen Zeitraum. Durch diese langfristige Perspektive lässt sich beobachten, wie sich die Gesellschaft und die technischen Möglichkeiten entwickeln, wenn die Raumfahrt schneller voranschreitet als in unserem tatsächlichen Universum. Die Serie verbindet dabei fiktive Entwicklungen wie Mondbasen und Marsmissionen nahtlos mit historischen Ereignissen und den persönlichen Schicksalen der Protagonisten.

Charaktere von Danielle Poole und Dev Ayesa

Im Zentrum der Handlung stehen mehrere Figuren, deren Lebenswege sich über die verschiedenen Staffeln hinweg verflechten. Da die Episoden große Zeitsprünge enthalten, verändert sich die Besetzung der Hauptrollen regelmäßig, und neue Charaktere rücken in den Vordergrund. Eine der zentralen Persönlichkeiten ist Danielle Poole, eine Astronautin der NASA, die von Krys Marshall verkörpert wird. Mit 37 Jahren repräsentiert diese Rolle den neuen Geist der Raumfahrt, der sich aus der alternativen Vorgeschichte ergibt.

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Ein weiterer wichtiger Akteur in der Serie ist der Unternehmer Dev Ayesa, der die Rolle des Geschäftsmanns im Raumfahrtsektor übernimmt. Edi Gathegi übernimmt diese Rolle und ist in der Serie 47 Jahre alt. Seine Figur steht für die kommerziellen und unternehmerischen Aspekte, die mit der intensiveren Erschließung des Weltraums einhergehen. Durch diese Kombination aus staatlichen und privaten Akteuren zeigt die Serie die multidimensionale Natur des Wettlaufs ins All.

Fünfte Staffel und künftige Planung

Aktuell sind fünf Staffeln der Serie bei Apple TV Plus verfügbar. Die fünfte Staffel wurde im Jahr 2026 auf dem Streamingdienst veröffentlicht und führte die Erzählung in weitere Zukunftsdimensionen. Jede Staffel der Serie springt etwa ein Jahrzehnt in die Zukunft und zeigt damit die kumulativen Effekte der beschleunigten Raumfahrtgeschichte. Diese zeitliche Struktur ermöglicht es dem Publikum, die langfristigen Auswirkungen der alternativen Mondlandung auf die globale Ordnung zu verfolgen.

Apple hat bereits offiziell bestätigt, dass eine sechste Staffel folgen wird. Nach aktuellem Stand ist vorgesehen, dass diese sechste Ausgabe zugleich das finale Kapitel der Serie bilden wird. Damit bietet die Produktion ein geschlossenes Narrativ, das den gesamten Bogen von den Anfängen im Jahr 1969 bis zu einer möglichen dauerhaften Besiedlung des Weltraums spannt. Fans der alternativen Geschichte können somit auf ein umfassendes Ende der Saga hoffen.

Wirkung auf Medienlandschaft und Geschichte

For All Mankind hat sich als eine der herausragenden Serien im Bereich der Science-Fiction und historischen Alternativen etabliert. Die serieöse Aufarbeitung technischer Details und die psychologische Tiefe der Charaktere setzen Maßstäbe für das Genre. Durch die Kontrastierung der bekannten historischen Fakten mit der fiktiven Entwicklung der Sowjetunion im Weltraum entsteht eine spannende Betrachtung darüber, wie einzelne Ereignisse den Lauf der Weltgeschichte prägen können. Die Serie regt damit nicht nur zur Unterhaltung an, sondern auch zur Reflexion über die Bedeutung des Wettbewerbs in der Wissenschaft und Politik.