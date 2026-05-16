Ford-Kastenwagen-Unfall im Landkreis Reutlingen: Fahrer lebend aus dem Wrack geborgen

Ein Rentner befuhr im Landkreis Reutlingen einen 45 Tonnen schweren Nahverkehrszug, als er in einen Ford-Casket Wagen fuhr. Als die Front des Autos zerbarst und eine Insasse verkeilte, musste der Fahrer aus dem Wrack gerettet werden. Alle Insassen in der Bahn blieben unverletzt.

Der Ford -Kastenwagen ist nur noch ein Klumpen Blech. Und doch kam der Fahrer hier lebend raus. Schwerer Bahn-Unfall im Landkreis Reutlingen . Gegen 17.30 Uhr wollte ein Rentner in Ein 45 Tonnen schwerer Nahverkehrszug krachte in den Ford , die Front des Autos zerbarst und verkeilte sich unter dem Dieseltriebwagen. 30 Meter weiter kam der Regio-Shuttle auf einer Brücke über dem Flüsschen Seckach zum Stehen.eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Wrack, eine Hubschrauberbesatzung flog ihn ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben vom Samstag ist der Zustand des Schwerverletzten stabil. In der Bahn saßen der Triebwagenführer und drei Fahrgäste, alle blieben unverletzt. Dennoch kümmerte sich der Rettungsdienst um die Beteiligten des Ein Polizeihubschrauberstieg auf, um die Unfallstelle von oben zu fotografieren.

Mithilfe eines Krans wurde das Autowrack vom Gleis gehoben. Am Samstagmittag war die Strecke von Sigmaringen nach Ulm weiter gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 125.000 Euro. Die Polizei hat einen Verdacht, weshalb der Autofahrer das Rotlicht übersah.

Wenige Minuten vor dem Unfall ging 150 Meter entfernt ein Carport in Flammen auf. Ein Sprecher: “Wir prüfen, ob der Fahrer durch den Brand abgelenkt war. ”





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