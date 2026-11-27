Die Polizei hat am Mittwochmorgen mehrere Wohnungen und Büros eines Betreibers von Jugendhilfeeinrichtungen in Hamburg durchsucht. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Es geht um den Verdacht des Betrugs mit staatlichem Fördergeld in Millionenhöhe.

Am Mittwochmorgen durchsuchten die Ermittler Wohnungen und Geschäftsräume in Hohenfelde, Lokstedt, Hammerbrook, Rothenburgsort und Eidelstedt. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 35-Jährigen und einen 37-Jährigen, die das Unternehmen leiten.

Das Landeskriminalamt ermittelt wegen gewerbsmäßigen Betrugs. Das Unternehmen ist zuständig für die Betreuung und Unterbringung von geflüchteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dafür erhielt das Unternehmen laut Polizei seit 2019 mehrere Millionen Euro Fördergeld. Dabei sollen die beiden jährlich bewusst falsche Angaben zur Zahl der Betreuten gemacht haben und so mehr staatliche Förderungen erhalten haben, als ihnen zugestanden hätte.

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Einen Teil des Geldes sollen die beiden auch privat abgezweigt haben. Der 37-Jährige wurde in seiner Wohnung angetroffen. Die Ermittlungen von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft gehen weiter. Nach tödlichen Schüssen auf St. Pauli: Razzien in Lüneburger Clan-Milieu"White Tiger"-Prozess: Staatsanwaltschaft fordert Höchststrafe Das Urteil im Prozess in Hamburg gegen den mutmaßlichen Pädokriminellen, der unter dem Pseudonym"White Tiger" online aufgetreten war, soll in den kommenden Wochen fallen.