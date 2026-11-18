Der US-Experte Michael Freeman attestiert Jeffrey Epstein Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Gerichtsmedizinerin Barbara Sapson bleibt bei der offiziellen Todesursache.

Der amerikanische Forensiker Michael Freeman wendet sich gegen die offizielle Todesursache von Jeffrey Epstein und geht von einem Mord aus. Freeman analysierte die Akten des Falls und kommt zu dem Ergebnis, dass der verurteilte Sexualstraftäter wahrscheinlich erdrosselt wurde. Diese Einschätzung steht im direkten Widerspruch zu der von den US-Behörden vertretenen These des Suizids im Gefängnis. Seine Analyse stützt sich auf spezifische Verletzungen, die mit einem Angriff von hinten vereinbar wären, sowie auf fehlende Abwehrreaktionen des Opfers.

Forensische Analyse und Verletzungen

Michael Freeman, spezialisiert auf Todesfälle in Polizeigewahrsam, kam zu seinem Fazit ausschließlich durch die Auswertung von Dokumenten und Fotos des Untersuchungsberichts, da er die Leiche nie persönlich begutachtete. Die Unterlagen erhielt er von Mark Epstein, dem Bruder des Verstorbenen, der seit Langem Zweifel an der Selbstmordthese hegt. Freeman betont in einem Interview, seine Arbeit sei unabhängig und nicht von Mark Epstein finanziell vergütet worden. In der Fachwelt ist Freeman bekannt für seine Unterstützung der Generalstaatsanwälte in den USA, etwa im Fall George Floyd in Minnesota.

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Bei der Untersuchung der Beweise identifizierte Freeman mehrere diskrepante Anzeichen. Zu den kritischsten Hinweisen zählt eine tiefe Blutung an der linken Schulter sowie Gesichtsverletzungen, die mit Schlägen übereinstimmen. Zudem sah er an oberhalb der Strangulationsmarke am Hals befindliche Spuren, die er mit Fingernägeln gleichsetzte. Diese Markierungen interpretiert er als Versuch des Opfers, eine Schlinge vom Hals zu entfernen, was er mit einer Strangulation, insbesondere von hinten, in Verbindung bringt.

Perspektiven der Beteiligten und Expertendiskurs

Neben den körperlichen Verweisungen zweifelt Freeman auch an der Fundumstände und der Art der Leichenbergung. Er argumentiert, dass die Art und Weise, wie der Körper gefunden wurde, nicht mit der offiziellen Geschichte eines Selbstmords durch Erhängen übereinstimmt. Freeman vermutet, dass dieselbe Schlinge, die zum Tödlichen diente, später auch zur Inszenierung der Leiche am Etagenbett verwendet wurde. Seine Schlussfolgerung lautet eindeutig, dass die Beweislage am ehesten für eine Fremdtötung spricht und das Tötungsdelikt die einzig logische Erklärung darstellt.

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Diese Theorie wurde jedoch von anderen Experten nicht geteilt. Die Gerichtsmedizinerin Barbara Sapson, die die Autopsie damals leitete, hält an ihrer ursprünglichen Feststellung fest. Sie argumentierte seinerzeit, dass die Verletzungen eher mit einem Selbstmord als mit Mord vereinbar seien, da Abwehrverletzungen fehlten. Barbara Sapson erklärte gegenüber der BBC, sie stehe uneingeschränkt hinter ihrer Diagnose der Todesursache und der Umstände. Eine unabhängige Überprüfung von Freemans Bericht durch weitere Pathologen steht aktuell noch aus.

Gefängnisumstände und Versäumnisse

Jeffrey Epstein wurde am Morgen des 10. August 2019 tot in seiner Einzelzelle im New Yorker Gefängnis aufgefunden. Er saß auf seiner Anklage wegen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung junger Menschen. Die Umstände der Nacht davor sind stark umstritten, da er trotz Einstufung als suizidgefährdet in eine Einzelzelle verlegt wurde. Die zwei nächtlichen Gefängnisaufseher versäumten die obligatorischen Kontrollgänge, was sie mit Einschlafen begründen. Um dieses Versäumnis zu vertuschen, fälschten sie später die entsprechenden Protokolle.

Ergänzend dazu funktionierten die Überwachungskameras im Trakt in dieser Nacht nicht. Eine schlechte Aufnahme zeigt lediglich einen undeutlichen Schatten, der sich dem Bereich näherte, wobei die Identität dieser Person ungeklärt bleibt. Freeman merkt zudem an, dass bei regulären Erhängungsfällen im Gewahrsam üblicherweise Fotos vor der Bergung angefertigt werden. Das US-Justizministerium führt die unterlassene Fotodokumentation darauf zurück, dass der findende Wärter sofort einen Kollegen zur Hilfe rief und mit Wiederbelebungsversuchen begann.

Historischer Hintergrund und juristisches Verfahren

Der Fall Jeffrey Epstein belastet die US-Justiz seit Jahren. Er soll über Jahre hinweg minderjährige Mädchen und Frauen über ein globales Netzwerk aus den USA und Europa locken und systematisch missbraucht haben. Die erste Anklage reichten Eltern 2005 in Florida ein, nachdem sie Anzeige erstattet hatten. 2007 entging Epstein einem Bundesverfahren durch einen umstrittenen Deal mit der Bundesstaatsanwaltschaft. Er bekannte sich nur zu Prostitutionsdelikten und verbüßte eine Strafe von 13 Monaten, durfte jedoch tagsüber das Gefängnis verlassen.

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Erst die intensive Recherche der US-Zeitung Miami Herald deckte die Ausmaße seiner Machenschaften auf und erzeugte öffentlichen Druck. Dies führte dazu, dass das Verfahren neu aufgerollt wurde. Die Staatsanwaltschaft in New York, die nicht an den früheren Gerichtsdeal gebunden war, erhob im Juli 2019 Anklage wegen Menschenhandels von Minderjährigen. Die anhaltenden Zweifel an seiner Todesart haben die öffentliche Debatte über die Integrität der Ermittlungen und die potenzielle involvement höherer Stellen weiter verschärft, während der forensische Streit zwischen Freeman und der offiziellen medizinischen Bewertung anhält.