Forex-Analyse: EUR/USD, GBP/USD und weitere Währungspaare im Fokus

Detaillierte technische Analyse der Forex-Paare EUR/USD, CHF/JPY, EUR/JPY und GBP/USD. Key Levels, Trendkanäle und potenzielle Erholungen für Trader.

Die aktuellen Bewegungen auf den Devisenmärkten zeigen deutliche Spannungsfelder bei den führenden Währungspaare n. Seit dem Jahreshoch von 1,2082 USD im Januar befindet sich das Paar EUR/USD in einer klaren Abwärtsbewegung. Am 9. Oktober fiel der Kurs sogar unter die Unterkante des bestehenden Abwärtstrendkanals. Ein wichtiges Tief wurde am 14. Oktober bei 1,1113 USD markiert. Seither versucht die Europawährung, einen potenziellen Doppelboden zu formen.

EUR/USD prüft Doppelboden und Trendwende

Die technische Lage bei EUR/USD hängt nun von entscheidenden Widerstands- und Unterstützungsniveaus ab. Gelingt den Marktteilnehmern ein sicherer Ausbruch über die Marke von 1,1275 USD, wäre die Formation des Doppelbodens abgeschlossen. In diesem positiven Szenario könnte sich EUR/USD erholen und sich in Richtung 1,1338 USD sowie 1,1479 USD bewegen. Sollte das Währungspaar jedoch stabil unter das Tief von 1,1113 USD zurückfallen, müssten Trader mit weiteren Kursverlusten bis hinab zu 1,0867 USD rechnen.

Also read finanzen.net ZERO: Von der Analyse bis zur Order in einer App

Ähnliche dynamische Entwicklungen zeigen sich auch bei anderen Paaren. CHF/JPY versucht nach einem starken Abverkauf oberhalb von 188,709 einen Boden auszubilden. Eine Bestätigung dieser Bodenbildung setzt voraus, dass das Paar den Widerstand bei 192,471 überwindet. Bei einem erfolgreichen Ausbruch wäre eine Erholung bis 195,593 und später bis 197,637 möglich. Scheitert der Ausbruchversuch, dürfte die Seitwärtsphase andauern. Fällt der Kurs unter 188,709, ist eine Bodenbildung gefährdet und ein Rückfall bis 187,572 zu erwarten.

CHF/JPY und EUR/JPY im technischen Fokus

Auch EUR/JPY startet an der Unterstützung bei 175,422 einen Erholungsversuch. Für eine stärkere Gegenbewegung muss das Währungspaar zunächst den Widerstand bei 177,934 überwinden. Gelingt dies, wären weitere Gewinne bis 178,821 und 180,799 möglich. Oberhalb dieser Niveaus würde 182,640 in den Fokus rücken. Scheitert die Erholung und fällt EUR/JPY unter 175,422, ist ein weiterer Rücksetzer bis 174,518 zu erwarten.

Advertisement

GBP/USD hat sich hingegen dynamisch vom Oktobertief erholt und notiert wieder über den gleitenden Durchschnitten EMA50 und EMA200. Nun trifft das Paar bei 1,3419 auf eine wichtige Hürde. Ein stabiler Ausbruch darüber würde die Rallychance innerhalb der übergeordneten Seitwärtsbewegung deutlich erhöhen und könnte den Weg bis zum zentralen Widerstand bei 1,3658 frei machen.

Risikomanagement bei GBP/USD Korrektur

Bei GBP/USD bleiben Rücksetzer oberhalb von 1,3336 unkritisch. Unter dieser Marke wäre eine Korrektur bis 1,3276 möglich. Ein Bruch dieses Niveaus würde dagegen das Tief bei 1,3158 wieder in den Fokus rücken. Es ist wichtig zu betonen, dass Entwicklungen in der Vergangenheit kein Hinweis auf künftige Erträge sind. Der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück.

Diese Analyse dient der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Die beschriebenen Szenarien basieren auf technischen Indikatoren und historischen Kursdaten. Marktteilnehmer sollten stets eigene Recherchen anstellen und sich bewusst sein, dass Devisengeschäfte mit hohen Risiken verbunden sind. Die genannten Niveaus dienen als Orientierungspunkte für potenzielle Handelsentscheidungen in den jeweiligen Marktphasen.