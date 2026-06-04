Forge Resources startet größtes Diamantbohrprogramm im Dawson Range - Fokus auf Gold‑ und Kupferanomalien

Forge Resources hat das bislang umfangreichste Diamantbohrprogramm im Yukon begonnen. Ziel sind neu entdeckte geophysikalische Anomalien im Dawson Range, die vielversprechende Gold‑ und Kupfer‑Porphyrvorkommen aufweisen. Schritt‑für‑Schritt‑Bohrungen in den Zonen Payoff, Severance, Commission und Alimony sollen die bekannten Erzsegmente erweitern und neue Lagerstätten erschließen.

Forge Resources Corp. hat den Start des bislang größten Diamantbohrprogramms im Yukon bekannt gegeben. Das Vorhaben baut auf den Erfolgen früherer Bohrkampagnen auf und konzentriert sich zunächst auf den Dawson Range Gold Belt, ein geologisch besonders vielversprechendes Gebiet im Norden Kanadas.

Die Einrichtung von Lager und Bohrplatz ist bereits abgeschlossen, die Bohrungen laufen aktiv und umfassen rund 2.500 Meter Diamantkern, die gezielt auf neu identifizierte geophysikalische Anomalien ausgerichtet sind. Diese Anomalien deuten auf mögliche großflächige Gold‑ und Kupfer‑Porphyrmineralisierungen hin, deren wirtschaftliches Potenzial durch erste Analysen bereits belegt wurde.

So zeigte ein Abschnitt von 78 Metern in der Zone Payoff einen Goldgehalt von 1,31 g/t, während weitere Randzonen Erzwerte von 0,18 g/t Gold und 0,046 % Kupfer sowie 0,28 g/t Gold und 0,047 % Kupfer lieferten.



Im Zuge des Programms 2026 werden nun mehrere bislang unerforschte geophysikalische Ziele in den Zonen Payoff, Severance und Commission bearbeitet. Die dortigen Step‑out‑Bohrungen sollen die bereits bekannten, ertragreichen Segmente erweitern und gleichzeitig neue mineralisierte Körper erschließen.

In Payoff liegt der Fokus auf Bodenanomalien mit hohen Goldgehalten sowie angrenzenden Magnetanomalen, die möglicherweise eine magmatische Quelle für die verbreitete Mineralisierung darstellen. In der Alimony‑Zone wird die stark goldführende Mineralisation des Lochs ALT‑25‑013 weiter untersucht, das bereits einen 73‑Meter‑Abschnitt mit 0,82 g/t Gold und einem Kern von 36 Metern mit 1,41 g/t Gold ergab.



PJ Murphy, CEO von Forge Resources, betont, dass das aktuelle Bohrprogramm einen entscheidenden Meilenstein für das Alotta‑Projekt darstelle.

Es kombiniere die Vertiefung bereits bekannter Gold‑ und Kupfervorkommen mit der Erschließung neuer, hochprioritärer Explorationstargets, die durch die jüngsten geophysikalischen und geochemischen Analysen aufgedeckt wurden. Die jüngsten Entdeckungen im Dawson Range gehören zu den bedeutendsten kanadischen Funden der letzten Jahre, und das Unternehmen ist zuversichtlich, dass weitere großflächige Lagerstätten entdeckt werden können. Die Ergebnisse der Bohrungen werden in den kommenden Monaten ausgewertet und fließen in die strategische Planung künftiger Explorationsphasen ein.





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