Format 1 fährt nach Miami nach Montreal: Informationen und Livestreams zum Kanada-Grand-Prix

Einige Nachrichten zu den Rennen und Livestreams des Kanada-Grand-Prix. Mercedes hat einen Rückwind nach dem Rennen in Miami, RB und McLaren sind aufgestolpert, aber mit dem Kampf um die Wertung der WM ist Mercedes bereits روبرو. Nico Hülkenberg liefert Informationen zum Leben-TV über die Rennstrecke.

Die Formel 1 fährt nach dem Rennen in Miami in Montreal und Kimi Hakohoinen Antonelli macht sich für den Kanada-Grand-Prix auf. Mercedes-Pilot Kimi Antonelli nehmen nach ihrem dritten Sieg Rückenwind mit nach Kanada.

Jedoch haben sich RB und McLaren aufgeholt, während Mercedes in der WM-Wertung mit ordentlich Konkurrenz rechnen dürfte. Nico Hülkenberg gibt live-Updates zum Kanada-Grand-Prix. RTL hat keinen Full-Schedule für die Saison 2023 enthüllt. Sky bietet dagegen Livestreams an. Ein Sky- oder WOW-Abonnement ist erforderlich





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