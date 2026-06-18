Formation Metals erweitert A-Zone auf N2-Projekt deutlich nach Westen

Das kanadische Unternehmen Formation Metals hat mit Schritt-Out-Bohrungen die Goldmineralisierung auf seinem N2-Projekt in Québec um 200 Meter nach Westen erweitert. Die neuen Treffer bestätigen die Kontinuität der A-Zone und bringen eine mögliche Verbindung zum hochgradigen RJ-Korridor näher. Die Ressourcenschätzung für 2026 rückt damit in greifbare Nähe.

Formation Metals (CSE: FOMO; Frankfurt: VF1) hat bedeutende Fortschritte auf seinem Gold explorationsprojekt N2 in der kanadischen Provinz Québec gemeldet. Mit zwei neuen Step-out-Bohrungen, die etwa 200 Meter westlich der bisherigen Ressourcengrenze der A-Zone niedergebracht wurden, konnte das Unternehmen die kontinuierliche Gold mineralisierung erstmals in bisher ungetestetem Gebiet nachweisen.

Diese Erweiterung stellt eine der wichtigsten Entdeckungen außerhalb der etablierten Ressourcengrenze dar und rückt eine mögliche Verbindung zum hochgradigen RJ-Korridor in greifbare Nähe. Die Bohrungen N2-26-021 und N2-26-022 bestätigten den gleichen Mineralisierungsstil und ähnliche strukturelle Merkmale wie in den Kernbereichen der A-Zone. Das Highlight lieferte Bohrloch N2-26-021 mit 31,0 Metern Durchschnittsgehalt von 1,05 g/t Gold. Darin enthalten war ein höhergradiger Kern von 12,0 Metern mit 1,89 g/t Gold in rund 204 Metern vertikaler Tiefe.

Bohrloch N2-26-022 erbrachte ab etwa 132 Metern vertikaler Tiefe 12,5 Meter mit 1,34 g/t Gold, einschließlich eines Abschnitts von 2,3 Metern mit 4,72 g/t Gold. Diese Ergebnisse liegen in Tiefen, die nach Unternehmensangaben die Parameter für einen potenziellen Tagebau erfüllen. CEO Deepak Varshney bezeichnete die Funde als echte Entdeckung, da der goldführende Horizont nun im offenen Gelände nahtlos an die starken Treffer der ersten Bohrphase anknüpft.

Das primäre Explorationsziel besteht darin, die verbleibende Lücke von etwa 200 Metern zur bestehenden Kernzone durch weitere Step-out-Bohrungen systematisch zu schließen. Der strategische Fokus weitet sich damit auf den oberflächennahen Korridor zwischen der A-Zone und der historischen RJ-Zone aus. Letztere war in der Vergangenheit durch extreme Goldgehalte von bis zu 51 g/t gekennzeichnet, blieb jedoch auf einer Streichlänge von fast fünf Kilometern ungetestet.

Eine Verbindung dieser beiden Zonen würde einen erheblichen Hebel für die geplante erste Ressourcenschätzung darstellen, die für das dritte Quartal 2026 erwartet wird. Das 4.400 Hektar große Projekt N2 beherbergt bereits eine historische globale Ressource von rund 871.000 Unzen Gold. Basierend auf den jüngsten Bohrerfolgen gehen die Geologen davon aus, dass die A-Zone ein robustes Gangsystem mit Mächtigkeiten von bis zu 61 Metern bildet, das sich potenziell über eine Streichlänge von bis zu acht Kilometern erstrecken könnte.

Für die Finanzierung der laufenden, 75.000 Meter umfassenden Bohrkampagne bis zur Ressourcenaktualisierung ist mit einem Kassenbestand von 30,5 Millionen CAD und einer schuldenfreien Bilanz von Formation Metals gesorgt. Die Entdeckung unterstreicht das Potenzial des N2-Projekts, die Ressourcenbasis signifikant zu erweitern und die wirtschaftliche Bewertung des Projekts zu verbessern. Die Ergebnisse deuten auf eine beachtliche Kontinuität der Mineralisierung hin, die sowohl in der Breite als auch im Gehalt überzeugt.

Mit der geplanten systematischen Erschließung des Areals zwischen A-Zone und RJ-Korridor könnte Formation Metals einen entscheidenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen Ressourcenerschließung gehen, die langfristig die Grundlage für eine mögliche Produktionsentscheidung legen könnte





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