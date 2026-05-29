Formation Metals: Live-Webinar mit CEO Deepak Varshney

Heute ab 17 Uhr spricht Formation-Metals-CEO Deepak Varshney im GOLDINVEST-Live-Webinar über das 75.000-Meter-Bohrprogramm auf dem Goldprojekt N2 und die geplante Erstressource. Das Unternehmen verfügt über rund 30,7 Millionen kanadische Dollar an Arbeitskapital bei null Schulden. Die bisherigen Bohrergebnisse haben die Erwartungen übertroffen. Mit einer für Q3 2026 anvisierten NI 43-101-konformen Erstressourcenschätzung steht ein potenzieller Katalysator unmittelbar bevor. Die Teilnahme ist kostenlos und für alle offen. Aktiviert am besten gleich die Erinnerung, damit ihr den Start nicht verpasst. Wer morgen keine Zeit hat: Die Aufzeichnung bleibt im Anschluss auf unserem Kanal verfügbar. Wir freuen uns auf euch!

Heute ab 17 Uhr spricht Formation-Metals-CEO Deepak Varshney im GOLDINVEST-Live-Webinar über das 75.000-Meter- Bohrprogramm auf dem Goldprojekt N2 und die geplante Erstressource. Das Unternehmen verfügt über rund 30,7 Millionen kanadische Dollar an Arbeitskapital bei null Schulden.

Die bisherigen Bohrergebnisse haben die Erwartungen übertroffen. Mit einer für Q3 2026 anvisierten NI 43-101-konformen Erstressourcenschätzung steht ein potenzieller Katalysator unmittelbar bevor. Die Teilnahme ist kostenlos und für alle offen. Aktiviert am besten gleich die Erinnerung, damit ihr den Start nicht verpasst.

Wer morgen keine Zeit hat: Die Aufzeichnung bleibt im Anschluss auf unserem Kanal verfügbar. Wir freuen uns auf euch! Das Unternehmen steckt mit seinem Vorzeigeprojekt N2 - rund 25 Kilometer südlich von Matagami in Québec - mitten in einem vollständig finanzierten 75.000-Meter-Bohrprogramm. Die Erwartungen wurden bereits übertroffen und eine NI 43-101-konforme Erstressourcenschätzung steht für Q3 2026 an.

Hier geht's zum Live-Webinar - Erinnerung aktivieren. Die Teilnahme ist kostenlos und für alle offen. Aktiviert am besten gleich die Erinnerung, damit ihr den Start nicht verpasst. Wer morgen keine Zeit hat: Die Aufzeichnung bleibt im Anschluss auf unserem Kanal verfügbar. Wir freuen uns auf euch!





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