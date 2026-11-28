Die Formel 1 startet 2026 mit elf Teams, einem neuen Stadtkurs in Madrid und technischen Neuerungen. Sky zeigt alle 23 Rennen, RTL überträgt ausgewählte Rennen live.

Die Formel-1-Saison 2026 umfasst 23 Rennen, elf Teams und eine neue Station in Madrid. Der Saisonauftakt fand vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne (Australien) statt. Das Finale steigt traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi.

Die Formel 1 2026 gastiert in einer neuen Stadt, während der Kalender ursprünglich 24 Stationen vorsah. Durch den Krieg im Iran wurden die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April abgesagt. Das Bahrain-Rennen wurde am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt, sodass die Saison 23 Rennen umfasst.

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Neue Teams, Fahrer und Strecke in Madrid

Mit Cadillac feiert eine Marke des US-Konzerns General Motors ihre Premiere in der Königsklasse. Audi steigt nach der Übernahme von Sauber als Werksteam in die Formel 1 ein.

Insgesamt gehen elf Teams in die Saison 2026, eines mehr als im Vorjahr. Die Formel 1 gastiert zudem erstmals in Madrid, wo der Große Preis von Spanien auf dem Madrid Street Circuit ausgetragen wird.

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Der Madrid Street Circuit ist 5,5 Kilometer lang und führt durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt. Das Rennen in Barcelona bleibt im Kalender erhalten, wird jedoch umbenannt.

Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren in ein Stammcockpit zurück. Bottas war zuletzt Ersatzfahrer bei Mercedes, Perez hatte nach seinem Aus bei Red Bull ein Jahr pausiert.

Neue Regeln und Motoren-Revolution 2026

Mit der Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära, in der sich die Boliden durch neue Regeln verändern. Die Autos werden leichter und kompakter und erhalten ein neues Energiemanagement.

Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Zudem kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz, und die Aerodynamik wird angepasst.

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Die Teams erwarten dadurch Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion. Die Formel 1 bezeichnet die Umstellung als größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt.

Fernsehrechte bei Sky und RTL im Überblick

Sky besitzt wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Formel-1-Saison 2026. Der Münchner Pay-TV-Sender überträgt alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints und alle 23 Grand-Prix-Rennen live.

RTL zeigt auch in diesem Jahr einzelne Rennen live. Die erste Live-Übertragung der Saison war der Grand Prix von Monaco.

Im Free-TV wird laut Quelle das Qualifying auf RTL gezeigt und parallel auf RTL+ gestreamt. Zuschauer, die alle Rennen verfolgen möchten, sind daher auf das Abonnement bei Sky angewiesen.