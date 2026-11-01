Formel 1 2026: Kimi Antonelli führt vor Titelkämpfe und neuen Teams

Kimi Antonelli führt die Formel-1-Saison 2026 an. Mit neuen Teams, Regeln und Madrid im Kalender sucht Mercedes nach dem Championat. Alle Infos hier.

Die Formel-1-Saison 2026 befindet sich in ihrer entscheidenden Phase. Mit gut zwei Drittel der Saison hinter sich, steht ein neuer Champion fest. Kimi Antonelli von Mercedes führt die Fahrerwertung komfortabel an.

Führend Kimi Antonelli vor Titelgewinn

Der italienische Fahrer von Mercedes hat einen deutlichen Vorsprung erarbeitet. Noch benötigt er einige Punkte, um sich erstmals die Weltmeisterschaft zu sichern. Die Suche nach seinem Nachfolger läuft bereits seit 2025. Nun krönt sich der aktuelle Star im Angesicht neuer Motoren und angepasster Aerodynamik.

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Die technischen Veränderungen sind enorm. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wurde deutlich auf fünfzig Prozent erhöht. Dies verspricht Effizienzgewinne und eine Reduzierung der Kosten für die Teams.

Neue Teams und Kalendereinträge

Elf Teams gehen in die diesjährige Formel-1-Saison. Das ist ein Team mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke ihre Premiere. Audi steigt als Werksteam ein, nachdem Sauber übernommen wurde.

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Auch etablierte Fahrer kehren zurück. Valtteri Bottas ist wieder bei Mercedes im Stammcockpit. Sergio Perez kehrt ebenfalls zurück, nachdem er bei Red Bull ausstieg und ein Jahr pausierte. Der Kalender umfasst ursprünglich vierundzwanzig Stationen.

Der Saisonauftakt fand vom sechsten bis achten März in Melbourne in Australien statt. Das Finale steigt traditionsgemäß vom vierten bis sechsten Dezember in Abu Dhabi. Eine neue Station ist Madrid. Der Große Preis von Spanien wird nun auf dem Madrid Street Circuit ausgetragen.

Kriegsausfälle und neue Strecken

Die Strecke ist fünf Komma fünf Kilometer lang und führt durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt. Durch den Krieg im Iran wurden die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April abgesagt.

Letzteres wurde am vierten Oktober in Malaysia nachgeholt. Somit umfasst die Saison nun dreiundzwanzig Rennen. Die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt prägt das Bild.

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TV-Rechte und Übertragungen

Sky besitzt wie im Vorjahr die exklusiven Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, Qualifyings, Sprints und die dreiundzwanzig Grand-Prix-Rennen werden live übertragen. RTL zeigt auch in diesem Jahr einzelne Rennen live.

Der Grand Prix von Monaco war die erste Live-Übertragung dieser Saison. Jetzt steht der Titelkampf im Fokus. Kimi Antonelli ist dem Gewinn nahe. Wer die Übertragungen verfolgt, muss die Startzeiten beachten. Die Formel 1 bietet in Mexiko heute einen live-Überblick. Alle Infos stehen im Überblick bereit.