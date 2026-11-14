Formel 1 Boykott: Daily Mail streitet mit FIA über Akkreditierung von Reporter McEvoy

Die Daily Mail boykottiert die letzten drei Formel-1-Rennen nach der Akkreditierungs-Sperre von Reporter Jonathan McEvoy durch die FIA. Hintergrund ist eine kritische Kolumne über Charles Leclerc.

Die britische Zeitung Daily Mail hat angekündigt, die Berichterstattung über die Formel-1-Weltmeisterschaft vorläufig einzustellen. Als direkte Konsequenz eines Konflikts mit dem Weltverband FIA wird die Redaktion die letzten drei Rennen der aktuellen Saison nicht begleiten. Dieser Boykott betrifft sowohl Live-Rennberichte als auch Berichterstattung von Pressekonferenzen. Der Auslöser für diese drastische Maßnahme ist die Annullierung der Akkreditierung für den langjährigen Formel-1-Reporter Jonathan McEvoy.

Grund der Sperrung ist Kolumne über Leclerc

Die FIA begründete die Entziehung der Medienakkrreditierung für Jonathan McEvoy für den Rest der Saison 2026 damit, dass dessen Artikel nicht den professionellen Standards entspreche. Hintergrund war eine Kolumne von McEvoy, in der er Ferrari-Star Charles Leclerc als "sneaky little bastard" bezeichnete. Diese Beleidigung folgte auf die Rolle des monegassischen Fahrers bei einer Kollision mit seinem britischen Teamkollegen Lewis Hamilton. Die FIA wertete den Text als unprofessionell und handelte entsprechend ihrer Richtlinien für akkreditierte Medienvertreter.

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Daily Mail sieht Angriff auf die Pressefreiheit

Die Zeitung reagierte wütend auf die Entscheidung des Weltverbands und bezeichnete die Sperrung als beispiellosen und empörenden Angriff auf die Pressefreiheit. In einer Stellungnahme hieß es, dass sich die FIA in gefährlichem Terrain bewege, wenn sie auf milde und faire Kritik an einem Fahrer derart schwerfällig reagiere. Die Redaktion betonte, dass McEvoy ein furchtloser und erstklassiger Journalist sei, der den Lesern einen Einblick hinter die glänzende Fassade der Formel-1-Welt ermögliche. Man sehe die Maßnahme als Bestrafung eines Reporters für seine geschriebenen Worte.

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Ecclestone und Journalistenverbände kritisieren FIA

Nicht nur die Daily Mail, sondern auch andere prominente Stimmen im Motorsport und der Presse kritisieren die Maßnahme der FIA. Bernie Ecclestone, der frühere Boss der Formel 1, bezeichnete die Sperre des Reporters öffentlich als verrückt. Zudem sprach die britische Society of Editors von einem Missbrauch von Macht und forderte die FIA zur sofortigen Rücknahme der Entscheidung auf. Auch die News Media Coalition verlangt die Wiederaufnahme von McEvoy, wobei Geschäftsführer Andrew Moger betonte, dass Meinungs- und Pressefreiheit gerade im Sport unverzichtbar seien.

Historischer Kontext und nächste Rennen

Dieser Vorfall ist nicht der erste Konflikt zwischen der Formel-1-Verwaltung und den Journalisten in letzter Zeit. Bereits im März hatte Max Verstappen beim Japan-GP eine Pressekonferenz verweigert, solange ein Reporter des Guardian im Raum saß. Jetzt eskaliert die Situation mit der Sperre von McEvoy zu einem weiteren großen Medienknall in der Formel-1-Geschichte. Die letzten drei Rennen der Saison finden nun ohne die Berichterstattung der Daily Mail statt, was die Reichweite der Abdeckung im britischen Markt signifikant reduziert.